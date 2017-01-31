تئاتر قهرمان محله در فرهنگسرای رازی ورامین روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر قهرمان محله شامگاه سه شنبه و به مناسبت دهه مبارک فجر در فرهنگسرای رازی به روی صحنه رفت.

تئاتر قهرمان محله به منظور بررسی نقش پاکبان ها در جامعه، با استفاده از ظرفیت هنرمندان و بازیگران ورامینی و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ورامین به نمایش درآمده است.

طاهر طاهری مسئول کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقش پاکبان ها در جامعه باید مورد توجه جدی باشد.

وی افزود: تئاتر قهرمان محله به منظور توجه هر چه بیشتر مردم به نقش پاکبان ها و ضرورت احترام به این قشر تدارک دیده شده که در روزهای ابتدایی دهه فجر به اجرا در می آید.

طاهری ادامه داد: بدون تردید پاکبان ها نقش مهم و تأثیرگذاری را در نظافت و پاکیزگی شهر دارند و باید شهروندان همواره به نقش پاکبان ها توجه کنند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین گفت: هنرمندان ورامینی از ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه های اجتماعی برخوردار هستند و باید از این پتانسیل به نحو مطلوبی استتفاده شود.