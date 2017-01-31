هپکو از لیگ هندبال کنار می کشد/ باشگاهی نداریم که خبر بدهیم!

به گزارش خبرنگار مهر در هفته دوازدهم از رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در بخش مردان ساعتی پیش تیم هندبال هپکوی اراک میزبان تیم قعرجدولی نیروی زمینی تهران بود و در این دیدار متحمل شکست شد. پس از این بازی سرمربی تیم هپکوم با حضور در رختکن سالن با بازیکنان خود رسما خداحافظی کرد.

ایرج رضایی سرمربی تیم هپکوی هندبال اراک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بچه های تیم من امروز آخرین بازی خود را در لیگ انجام دادند. با مشکلات مالی و اقتصادی پیش روی تیم ما نمی توانیم دیگر در رقابت ها حاضر شویم. نه پول داریم و نه کسی از ما حمایت می کند. هپکو نیز نمی تواند از ما حمایت کند. با این شرایط اعلام می کنم که تیم هپکو از رقابت های لیگ کنار می کشد. ما فردا رسما انصراف خود را به صورت کتبی به فدراسیون هندبال اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: زحمات ۲۰ ساله من به هدر رفت. تیم هندبال هپکو سابقه ۲۰ سال حضور در رقابت های لیگ برتر دارد. با گذشت دو بازی از دور برگشت لیگ برتر امسال هنوز نتوانسته ایم ریالی به ورزشکارانمان پول بدهیم و در هزینه های اعزام تیم به شهرها نیز مانده ایم. هفته آینده تیم ما باید به شیراز برود اما با چه هزینه ای برویم.

سرمربی تیم هندبال هپکوی اراک خاطرنشان کرد: با این حساب تصمیم گرفتیم تا تیم را تعطیل کنیم تا ورزشکاران به زندگی شان برسند. رسما در رختکن سالن با بازیکنان و کادر فنی خداحافظی کردیم و خود آنان نیز مشتاق این موضوع بودند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مجموعه هپکوی اراک با تصمیم شما موافق است، گفت: مگر فرقی هم می کند. اصلا باشگاهی وجود ندارد که بخواهیم به آن اعلام کنیم. در بازیهای گذشته خودمان هزینه کردیم. چه کسی پول ما را داده است؟ دیگر توان این را نداریم تا هزینه ای برای تیم بکنیم و توان ادامه حضور در مسابقات را نداریم. تیم هپکو ۲۰ سال است در مسابقات لیگ حاضر است. در ۴-۵ سال گذشته مشکلات مالی ما زیاد شد اما امسال شرایط ما بسیار حاد و بغرنج بود.

ایرج رضایی ضمن تشکر از تلاش بازیکنانش و وفاداری آنها تا به این مرحله از مسابقات گفت: بازیکنان من بدون دریافت یک ریال تا هفته دوازده تیم هپکو را همراهی کرده اند. فردی به نام موسوی که یکی از بهترین بازیکنان هندبال است دچار مصدومیت شده است. این بازیکن می توانست مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را در این فصل دریافت کنند اما تاکنون یک ریال نیز نگرفته است. با این شرایط امیدواریم با تعطیلی لیگ بتوانیم به نوعی این مشکل را جبران کنیم.

وی در خصوص اینکه آیا فدراسیون برای حل مشکل شما قدمی برداشته یا خیر، نیز گفت: فدراسیون نیز کاری نمی تواند بکند چرا که آنها نمی توانند به باشگاههای ورزشی کمک کنند.