علی یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از شب سه‌شنبه عملیات برف‌روبی تا صبح روز چهارشنبه انجام شده و راهداران توانستند محورهای اصلی را شبانه بازگشایی کنند.

وی افزود: در حال حاضر لودرهای برف‌روب در جاده‌های روستایی مستقر هستند و عملیات برف‌روبی در جاده‌های روستایی در حال انجام است.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با یادآوری بارش اخیر برف اضافه کرد: بازگشایی راه‌های روستایی در پی این بارش به اتمام رسیده بود اما با بارش مجدد برف بار دیگر راهداران در حال بازگشایی راه‌های روستایی هستند.

به گفته یوسف زاده در برخی روستاها به دلیل کولاک برف عملیات بازگشایی حتی تا چهار مرتبه انجام شده است.

وی در خصوص تعداد روستاهای محصور در برف افزود: فعلاً آمار مشخصی در دست نیست و تماس در خصوص بازگشایی راه‌های روستایی شمار اندکی داشته است.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: برای برف‌روبی و نمک‌پاشی ۲۵ دستگاه خودرو اجاره شده و کمبودی در تجهیزات نداریم.

یوسف زاده با اشاره به فعالیت ۴۱۰ راهدار در جاده‌ها اضافه کرد: با توجه به اعلام هواشناسی استان مبنی بر تداوم بارش برف تا روز پنج‌شنبه عملیات برف‌روبی در جاده‌ها نیز تداوم خواهد داشت.