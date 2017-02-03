توصیه مسکو به مجارستان برای تامین گاز/علت خشونت ها در شرق اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در بوداپست پایتخت این کشور ضمن تاکید بر این نکته که کشورش موضع سیاسی در قبال انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین را ندارد،گفت: مجارستان می تواند از خط لوله انتقال گاز طبیعی «جریان ترک» برای خود گاز بگیرد.



ویکتور اوربان نیز با تأکید بر اهمیت ارسال گاز روسیه به کشورش گفت: در این مورد جناب پوتین متعهد شده است. ارسال منابع زیر زمینی روسیه به مجارستان موضوع بسیار مهم است. قرار گرفتن خط لوله گاز جریان ترک در مسیر کشورهای اروپای مرکزی برای ما خیلی مهم است و در صورت فرصت یابی خواستار مشارکت در این طرح هستیم.

خط ‌لوله موسوم به جریان یا مسیر ترکی یا ترکیه (TurkStream) در واقع محور تلاقی یا پیوند استراتژی گازی دو کشور روسیه و ترکیه است. این خط ‌لوله جایگزینی برای خط ‌لوله موسوم به جریان‌جنوبی است.

همچنین به گزارش اسپوتنیک، پوتین درباره خشونت های جدید در شرق اوکراین گفت که معتقد است دلیل آغاز موج جدید خشونت ها در این منطقه اینست که دولت کی یف شدیدا به کمک های پولی جدید از خارج نیاز دارد.

وی گفت: دولت اوکراین شدیدا نیاز به پول دارد و به خوبی می فهمد که آسان تر می تواند این پول ها را از اتحادیه اروپا، آمریکا و بعضی سازمان های پولی و مالی بین المللی و در حالی که خود را قربانی تجاوز قلمداد کند، به دست آورد.

پوتین همچنین، افزایش فعالیت مخالفان در کی یف نیز می تواند یکی از دلائل ازسرگیری عملیات نظامی در منطقه دونباس باشد.

رئیس جمهور روسیه افزود که معتقد است کی یف هنوز برای اجرای توافقات مینسک آمادگی ندارد.