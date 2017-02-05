ما در این سالها یک طراح اسباب بازی تربیت نکرده ایم!

محمدحسین فرجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هشت دستگاه دولتی چون ستاد مبارزه با کالای قاچاق، اتحادیه اسباب بازی، معاونت نظارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، شورای اصناف، نیروی انتطامی و اماکن وظیفه نظارت بر قاچاق اسباب‌بازی را برعهده دارند به همین خاطر اگر ما با مستندات قانونی و به همراه نیروی انتظامی وارد فروشگاهی شویم که اسباب بازی ممنوعه دارد باید با آن واحد صنفی برخورد شود.

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی بیان کرد: ما سی‌دی اطلاعات اسباب بازی‌های ممنوعه را، به صورت تصویری و متنی، در اختیار واحدهای صنفی که فروش و ارائه اسباب بازی را برعهده دارند، قرار داده‌ایم؛ قانون مکتوب هم که هست؛ بنابراین نباید مشکلی در برخورد با اسباب‌بازی‌های ممنوعه وجود داشته باشد اما مساله این است که ما نیروی انسانی کافی و امکانات برای برخورد با قاچاق را نداریم و گرنه این همه فروشگاه‌های بزرگ در ایران، اسباب بازی ممنوعه عرضه نمی‌کرد.

فرجو، تولید اسباب بازی در دنیا را وابسته به دانش ساخت آن برشمرد و افزود:ما صنعت اسباب‌بازی نداریم و نمی‌توانیم اسباب‌بازی‌های پیچیده‌ای تولید کنیم. بخشی از تولید داخلی ما را کپی اسباب بازی های خارجی تشکیل می دهد که تازه اگر این کپی استاندار باشد، خوب است. به هر حال، ما در تمام این سال‌ها رشته‌ای با عنوان طراحی اسباب بازی در دانشگاه‌ها نداشته‌ و یک طراح تربیت نکرده ایم چون صنعت اسباب بازی نداشته‌ایم.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی به ضرورت توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی اشاره و بیان کرد: امروز خانواده، مربیان و متولیان فرهتگی نسبت به اسباب بازی حساس شده اند و این نشان دهنده آن است که اسباب بازی بی تاثیر نیست و اروپایی ها نمی آیند اسباب بازی ای تولید کنند که معرف فرهنگ ما باشد بنابراین ما باید به ساخت محصولاتی هماهنگ با فرهنگ خود بپردازیم.

وی ادامه داد: در این چند سال اخیر، اسباب بازی های ایرانی- اسلامی ساخته شده اما میزانش، در حد قابل قبولی نبوده است و این وظیفه متولیان فرهنگی است که با حمایت های خود تولیدکنندگان را به ساخت محصولاتی این چنین تشویق کنند. در حال حاضر تولیدکننده ما با تیراژ بسیار پایین به ارائه اسباب بازی ها و محصولات فرهنگی خود می پردازد و قدرت ریسک ندارد در صورتی که از او حمایت شود، اتفاقات بهتری می افتد.