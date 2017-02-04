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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۲۲

ناراحتی فدراسیون فوتبال عراق از ایران/ باکو جایگزین تهران می‌شود

ناراحتی فدراسیون فوتبال عراق از ایران/ باکو جایگزین تهران می‌شود

مسئولان فدراسیون فوتبال عراق به دنبال متقاعد کردن سرمربی خود برای تغییر محل اردوی تدارکاتی خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «کوره» به نقل از یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال عراق نوشت: «بعد از منتفی شدن بازی با ایران و لبنان، فدراسیون فوتبال عراق به دنبال تلاش برای اقناع راضی شنیشل سرمربی تیم ملی و تغییر محل و بازی تدارکاتی است.»

پیش از این قرار بود عراق با ایران یا لبنان در تهران بازی تدارکاتی برگزار کند که با پاسخ منفی این دو کشور مواجه شده است.

در ادامه خبر سایت کوره آمده است: «فدراسیون عراق موافقت ابتدایی را از آذربایجان برای برگزاری یک بازی تدارکاتی با این تیم در باکو گرفته است. مسئولان فدراسیون هم جلسه ای را با راضی شنیشل برای تغییر اردوی تدارکاتی عراق برگزار خواهند کرد.»

کد مطلب 3896064

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