به گزارش خبرنگار مهر، بعد از قطعی شدن حکم محرومیت استقلال از نقل و انتقالات زمستانی، شهباززاده ناگزیر به دادن پاسخ مثبت به تیم تراکتورسازی شد تا نیم فصل دوم را با این تیم که از مدعیان قهرمانی بود روزگار سپری کند. غافل از این که یک سونامی در راه تبریز است تا این تیم پرطرفدار را هم دستخوش طوفانی از حاشیه‌ها کند.

تیر ملی پوش سابق کشورمان برای دومین بار و با دومین تیم هم به هدف نخورد تا این بازیکن به دلیل محرز شدن محرومیت تراکتورسازی از نقل و انتقالات زمستانی، امکان پیوستن به این تیم را هم از دست بدهد.

استقلال خوزستان که یکی از سه تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیاست و بعد از پیروزی خانگی در هفته بیستم تا حدودی به سر و وضعش در جدول رده بندی هم سر و سامان داد، تمایل به جذب این مهاجم باتجربه دارد.

این تیم که یکی از بهترین مهره تهاجمی‌اش را در نیم فصل دوم از دست داد، در صورت جذب شهباززاده می‌تواند خلاء رحیم زهیوی را هم پر کرده و با قدرت تهاجمی بیشتری در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود.