واکنش کاخ سفید به افشای جزئیات مکالمات تلفنی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز گفت: کاخ سفید در حال تحقیق درباره دلایل درز کردن جزئیات مربوط به مکالمات تلفنی رئیس جمهوری با رؤسای جمهور استرالیا و مکزیک به سازمانهای خبری است.

اسپایسر با صادقانه و احترام برانگیز توصیف کردن این مکالمات افزود: رئیس جمهور افشای این جزییات را بسیار جدی به حساب می آورد.

ترامپ در حین یک گفتگوی تلفنی طعنه آمیز با «مالکوم ترنبول» رئیس جمهوری استرالیا درباره تبادل مهاجران، ناگهان تلفن را قطع کرد. جزئیات این مکالمه را روزنامه واشنگتن پست فاش کرد. وی پیشتر، در گفتگویی تلفنی با رئیس جمهوری مکزیک، وی را تهدید کرده بود که اگر هزینه احداث دیوار در مرز مکزیک آمریکا را نپردازد ممکن است ارتش آمریکا برای مقابله با کارتل های قاچاق مواد مخدر به مکزیک اعزام شود. جزئیات مربوط به این گفتگو را پایگاه خبری «آریستِگویی نوتیسیاس» (Arestegui Noticias) و خبرگزاری آسوشیتدپرس افشا کردند.

دونالد ترامپ در مهمانی صبحانه ای که با سیاستمداران و رهبران مذهبی داشت ضمن اشاره به مکالمات تلفنی خود گفت: از این مکالمات نگران نشوید.

گفتنی است اقدامات و اظهارات عجیب رئیس جمهوری جدید آمریکا، بسیاری از رهبران جهان را نسبت به آینده نگران کرده است.