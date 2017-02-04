برگزاری بیست و یکمین مراسم جایزه ادبی استان همدان در تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مجید فروتن با اشاره به آثاری که به دبیرخانه جشنواره رسیده است، عنوان کرد: ۱۹۶ اثر در بخش شعر قبل از نیما، ٣٢١ اثر در بخش شعر بعد از نیما، ١١٨ اثر در بخش داستان، ٧٨ اثر در بخش داستانک و ١٧ اثر در بخش کتاب به دبیرخانه ارسال شده است.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بیان کرد: در روز جشنواره جایزه ادبی کارگاه شعر و داستان برگزار شده و عصر آن روز با معرفی برترین‌ها، جشنواره به کار خود پایان خواهد داد.

وی عنوان کرد: به مناسبت فرارسیدن ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گردهمایی شاعران و نویسندگان و برگزاری نشست ادبی با موضوع و محوریت امام(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

فروتن یادآور شد: برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان، شعرا و نویسندگان متولدین سال ۵۷ شهرستان و شخصیت انقلابی شهرستان و شرکت فعال اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان در راهپیمایی و نماز جمعه ٢٢ بهمن از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام است.