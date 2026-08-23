بخشدار ارم: حضور پزشکان در مناطق روستایی مایه آرامش و دلگرمی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری بعد از ظهر یکشنبه همزمان با یکم شهریورماه و روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا، به همراه دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای رودفاریاب و دهرود سفلی، از درمانگاهها و مراکز جامع سلامت این دو روستا بازدید کرد.
بخشدار ارم در این بازدیدها ضمن گفتوگوی صمیمی با پزشکان و کادر درمان، از نزدیک در جریان مسائل، کمبودها و مشکلات این دو مرکز جامع سلامت قرار گرفت و بر پیگیری جدی مطالبات حوزه بهداشت و درمان بخش از طریق مراجع ذیصلاح تأکید کرد.
جعفری در حاشیه این بازدید، روز پزشک را فرصتی مغتنم برای پاسداشت جامعه پزشکی دانست و اظهار : سلامت، امانتی الهی است و پزشکان با تعهد و اخلاق انسانی، ادامهدهنده راه حکیمانی چون ابوعلی سینا هستند. حضور دلسوزانه آنان در مناطق روستایی و کمبرخوردار، مایه آرامش خاطر و دلگرمی مردم است.
بخشدار ارم خاطرنشان کرد: مجموعه بخشداری ارم با تمام توان در کنار کادر سلامت و درمان بخش خواهد بود و مشکلات و کمبودهای مراکز جامع سلامت را تا حصول نتیجه از طریق فرمانداری و دستگاههای متولی استان پیگیری خواهد کرد.
وی در این دیدارها با اهدای لوح تقدیر، از تلاشهای صادقانه و خدمات بیوقفه پزشکان این دو مرکز در خدمترسانی به مردم شریف و نجیب بخش ارم قدردانی به عمل آورد.
نظر شما