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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

برای نخستین بار صورت گرفت؛

ردگیری بمب های رها شده و موشک های زمین به زمین در رزمایش سپاه

ردگیری بمب های رها شده و موشک های زمین به زمین در رزمایش سپاه

برای نخستین بار در رزمایش مدافعان حریم ولایت بمب های رها شده و موشک های زمین به زمین توسط سامانه های راداری بومی ردگیری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام مرحله اصلی رزمایش پدافندی مدافعان حریم ولایت نیروی هوافضای سپاه پاسداران، برای نخستین بار بمب های رها شده جنگنده های سوخو توسط سامانه های راداری بومی مورد ردگیری قرار گرفت.

همچنین این سامانه ها که به دست متخصصان ایرانی طراحی و تولید شده اند،  توانستند موشک های زمین به زمین را با موفقیت ردگیری کنند.

گفتنی است؛ رزمایش پدافندی مدافعان حریم ولایت نیروی هوافضای سپاه با شعار « همت جهادی، اراده ایرانی، اقتدار انقلابی، تحقیر تحریم و تهدید» و با هدف نمایش اقتدار، هوشمندی و آمادگی های  همه جانبه دفاعی برای مقابله با هرگونه تهدید در منطقه عمومی سمنان برگزار می شود.

کد مطلب 3896432

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