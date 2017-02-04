به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: بوشهر دارای پتانسیل های تجاری و اقتصادی بی نظیری است ولی باید استان بوشهر را از روی تاریخ و تمدن ریشه‌دار آن شناخت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، تصریح کرد: شهر سیراف در تاریخ تجارت ایران با کشورهای مختلف دنیا پیشتاز بوده است.

وی افزود: ایران اسلامی از تاریخ و اسناد معتبر و مهم برخوردار است که باید به خوبی از آنان محافظت و نگهداری شود که در این چند سال اخیر اقدامات خوبی برای حراست از اسناد ملی صورت گرفته است.

در پایان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر به همراه حجت الاسلام هادی قبادی مشاور رئیس سازمان و مدیر کل بازرسی اسناد و کتابخانه ملی کشور از بخش های مختلف مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر بازدید کردند.