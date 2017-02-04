به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه مراسم بهره‌برداری از پروژه توسعه لایه انتقال شبکه ملی اطلاعات کشور (تلاش ۳) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص کاهش قیمت پهنای باند اینترنت گفت: برای بار دوم در یک سال اخیر قصد کاهش قیمت فروش پهنای باند عمده را داریم.

وی گفت: بر اساس فرمول مد نظر، برای افزایش حفظ بازار برآورد این است که قیمت ارائه سرویس در حوزه انتقال اطلاعات و اینترنت گران است.

آذری جهرمی توضیح داد: استدلال ما بر این است که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود و میزان بازار، نرخ پهنای باند باید مشخص شود؛ به همین دلیل با بزرگتر شدن بازار ارتباطی کشور و افزایش حجم ترافیک اطلاعات، کاهش قیمت پهنای باند یک روال منطقی است. به همین جهت بنابر دستور وزیر ارتباطات، موضوع کاهش قیمت پهنای باند اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی این موضوع است و با شرکت ارتباطات زیرساخت نیز مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته، اما میزان محاسبه این کاهش قیمت و مدل تعیین آن باید بر اساس هزینه‌ها و میزان بازار مصرف پهنای باند باشد که در این زمینه هنوز فرمول و قیمت نهایی تعیین نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این کاهش تعرفه مربوط به پهنای باند اینترنتی است که از سمت دولت به شرکت‌های ارتباطی واگذار می‌شود و با این تصمیم، می‌خواهیم بگوییم که دولت به دنبال توسعه درآمد خود در بخش ارتباطات کشور نبوده و قصد دارد زیرساخت‌ها را برای توسعه ارتباطات کشور ایجاد کند.

زیرساخت ارتباطی ارائه تلویزیون اینترنتی فراهم شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به سومین پروژه توسعه لایه انتقال شبکه ارتباطی کشور (تلاش ۳) که امروز با افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات به بهره‌برداری رسید، گفت: ظرفیت ایجاد شده می‌تواند زیرساختی برای ارائه خدمات ویدئویی و مجوزهایی که هم‌اکنون از سوی صدا و سیما برای راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی ((IP TV و سرویس رسانه تعاملی (VOD) اعطا شده است، فراهم کند.

آذری جهرمی با اشاره به افزایش تعداد نقاط حضور شبکه زیرساخت در استان‌های کشور گفت: تا پیش از این امکان ارائه سرویس به اپراتورها از طریق ۶۶ پاپ (نقطه) ممکن بود که هم‌اکنون با اجرای پروژه «تلاش ۳» این نقاط به ۱۰۴ شهر افزایش یافته است و امیدواریم به هدفمان که افزایش ۱۷۰ پاپ است، دست یابیم.

وی تغییر مدل تکنولوژی در انتقال اطلاعات را از جمله دستاوردهای اجرای پروژه «تلاش ۳» برشمرد و گفت: تا پیش از این ظرفیت انتقال اطلاعات با توجه به نیاز بازار ۱۰ گیگابیت بر ثانیه بود که با بروزرسانی این تکنولوژی، بازار ایران ظرفیت انتقال اطلاعات تا ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه را خواهد داشت. همچنین بهبود کیفیت در مسیرهای شهری و استانی در ارتباطات داخلی و نیز کاهش هزینه اجرای قرارداد که به یک سوم هزینه سابق پروژه‌هایی از این دست رسیده است، از دیگر ویژگی‌های اجرای پروژه «تلاش ۳» بوده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه با اجرای پروژه «تلاش ۳» در لایه انتقال به ظرفیت ۱۴ ترابیت بر ثانیه رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مطابق با مصوبه مجمع ارتباطات زیرساخت، تا پایان سال ۹۶ این ظرفیت به ۲۰ ترابیت بر ثانیه می‌رسد.

آذری جهرمی، رقم اجرای پروژه «تلاش ۳» را حدود ۴۰۰ میلیارد تومان توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و با مشارکت پیمانکار خصوصی عنوان کرد و گفت: با همکاری صورت گرفته موفق شدیم این پروژه را به یک سوم قیمتی که وندورهای خارجی در مناقصه پیشنهاد داده بودند، اجرایی کنیم؛ این کاهش هزینه در نهایت سبب بهره‌مندی بیشتر مردم از سرویس و ارزان‌تر شدن آن خواهد شد.

وی با بیان اینکه با اجرای پروژه «تلاش ۳» هیچ تغییری در وضعیت سرویس اینترنت بین‌الملل ایجاد نخواهد شد، گفت: تنها شاهد پایداری بهتر اینترنت در کشور با چهار گذرگاه فعال از تهران، تبریز، مشهد و شیراز و در بستر شبکه ملی اطلاعات خواهیم بود؛ به نحوی که اگر یکی از گذرگاه‌های بین‌المللی در مسیرهای نام برده شده قطع شود، مسیر دیگر به صورت پشتیبان نسبت به برقراری ارتباطات اقدام می‌کند و این موضوع باعث افزایش کیفیت و کاهش زمان قطعی خواهد شد.

۴۰ درصد ترافیک ارتباطات داخلی است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به مقیاس شاخص‌های ترافیکی ارتباطات گفت: در سال ۹۲، ۹۰ درصد ترافیک ارتباطات، خارجی و ۱۰ درصد داخلی بود، اما امروز ۶۰ درصد ترافیک ارتباطی کشور، خارجی و ۴۰ درصد آن داخلی است که امیدواریم با افزایش شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات و مصرف اینترنت در بستر این شبکه، شاهد افزایش میزان ترافیک داخلی باشیم.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، توسعه اشتغال، تقویت خرده ‌فرهنگ، رونق فضای درآمدی و جلوگیری از فرار مغزها را سبب شده است، ادامه داد: هم‌اکنون ۲۴ هزار سرویس آنلاین در بخش خرید و فروش اینترنتی، حمل و نقل، بانک و خدمات دولت الکترونیک ایجاد شده است که در نهایت می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود.

آذری جهرمی با اشاره به اقتصاد فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور گفت: این حوزه در چهار بخش فناوری ارتباطات، فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد بررسی قرار می‌گیرد. برآوردها نشان می‌دهد که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بازار مربوط به بازار فناوری ارتباطات و ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر حوزه‌ها است؛ از این رو برآورد شده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم بازار همراه اول (۱۰ هزار میلیارد تومان)، مخابرات (پنج هزار میلیارد تومان)، ایرانسل (پنج هزار میلیارد تومان)، رایتل (یک هزار میلیارد تومان)، اپراتورهایFCP (یک هزار میلیارد تومان و شرکت ارتباطات زیرساخت (دو هزار میلیارد تومان) است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این موضوع نشان می‌دهد که دولت حرکت خود را به سمت برون‌سپاری بخش‌های دولتی آغاز کرده و کمتر از هشت درصد بازار فناوری ارتباطات کشور در اختیار زیرساخت و سایر آن در اختیار بخش‌های غیردولتی است.

وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: نگاه ما به بزرگتر شدن بازار فناوری اطلاعات است و امیدواریم با توسعه شبکه ملی اطلاعات، حوزه فناوری اطلاعات در داخل کشور و منطقه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رونق چشمگیری پیدا کند.

آذری جهرمی اضافه کرد: نگاه تکلیفی ما بزرگ کردن خودمان نیست، بلکه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، قصد درآمد بین‌المللی از حوزه ارتباطات را داریم و در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای برنامه ششم توسعه نیز این تشخیص با افزایش ظرفیت ۳۰ ترابیتی در حوزه ترانزیت ارتباطات بین‌الملل تأکید شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در بخش پیاده‌سازی نظام دو تعرفه‌ای در دسترسی به سرویس‌های ارتباطی در حال پیگیری از سوی رگولاتوری هستیم، ادامه داد: طبق آماده‌سازی شرکت‌های ارتباطی، تا ابتدای اسفند ماه موضوع تفکیک نرخ سرویس‌های داخلی از خارجی اجرایی می‌شود که امیدواریم تأثیر آن در کیفیت دسترسی به اطلاعات و توسعه خدمات داخلی دیده شود.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۱۳۰ هزار شغل مستقیم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شده است، گفت: امیدواریم به زودی شاهد توسعه و رونق کسب و کار تبلیغات آنلاین، سرویس‌های ویدئویی (VOD) وIP TV و توسعه اپلیکیشن‌ها باشیم.