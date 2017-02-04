به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته از هجدهم تا بیست و یکم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می‌شود. به همین منظور یک نشست خبری پیش از ظهر روز ۱۶ بهمن ماه در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

فرهاد امینیان مدیر نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در این نشست گفت: روند ثبت نام برای شرکت در دهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری از روز گردشگری آغاز شده بود. امسال نسبت به سال گذشته مشارکت‌ها به شکلی است که با رشد قابل توجهی مواجه شدیم. امسال ۱۰ سالن تحت پوشش نمایشگاه است که نسبت به سال قبل یک سالن بیشتر به این نمایشگاه اختصاص داده شد.

وی گفت: به دلیل همزمانی این نمایشگاه با نمایشگاه های دیگر امکان اختصاص سالن‌های بیشتر را نداشتیم. فضای کلی نمایشگاه ۳۵هزار و ۷۰۰ مترمربع است که نسبت به سال پیش ۱۵ درصد رشد دارد. فضای داخلی بیش از ۱۷ هزار مترمربع است که متغیر خواهد بود. فضای باز نمایشگاه نیز در حال افزایش است. بخش شرکت‌های خارجی ۱۶ درصد و بخش داخلی ۱۳ درصد از فضا را به خود اختصاص داده اند.

امینیان اضافه کرد: حدود ۶۵ شرکت خارجی از ۲۱ کشور و ۳۸۱ شرکت داخلی در این نمایشگاه حضور دارند. ۳۶ برنامه جانبی برای این نمایشگاه، پیش‌بینی شده است. برنامه‌های موسیقی آئینی نیز در طول برگزاری این نمایشگاه اجرا می شود.

امینیان در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه های بین‌المللی گردشگری گفت: مردم ما خیلی مایل به ثبت اطلاعات خود هنگام ورود به نمایشگاه نیستند اما به طور ضمنی حدود ۲۳۵ تا ۲۴۵ هزار نفر از نمایشگاه سال گذشته بازدید کرده‌اند، اما تفکیک بازدیدکنندگان داخلی و خارجی آن را نداریم.

مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور نیز گفت: در دوره نهم، شعار نمایشگاه «با ما باشید» بود. در دوره دهم شعار ما «ایران را متفاوت ببینید» است. ما محدودیت مکان و زمان داریم. در نمایشگاه دهم شاهد تفاوت های جدی هستیم. در سال ۳۸ که کانون معرفی ایران است، روش متفاوتی که مبنای بستر سازی تلفیقی در یک سال و نیم پیش بود را در پیش گرفته و اکنون به صورت منطقه ای استان‌ها را در هفت منطقه معرفی می کنیم. بنابراین هر استان همکاری و مشارکت بین استانی را تجربه می کند. امسال با توجه به دعوت های انجام شده وزراء چند کشور خارجی مهمان ما در مراسم افتتاحیه هستند. این نشان دهنده توجه بین‌المللی و همکاری ما با بازارهای مختلف است. وزراء کشورهای آفریقای جنوبی، لبنان، زیمباوه، افغانستان، هیئت‌هایی از ترکیه، روسیه و در سطوح دیگر از سوئیس و قزاقستان به ایران می‌آیند. کشورهای دیگر نیز ممکن است هیئت هایی را بفرستند.

وی درباره مصوبه آمریکا مبنی بر محدودیت صدور ویزا برای اتباع هفت کشور اسلامی گفت: گردشگری محصول اجماع، تفاهم و همکاری بین‌المللی است و روابط و تعاملات مردمی در شرایط حمایت و همکاری‌های بخش‌های مختلفی صورت می گیرد. البته ما همیشه در شرایط سخت هم تمرین تجربه داشته‌ایم. موارد اخیر هیچ حمایت بین‌المللی را به همراه ندارد. بلکه اقدامی همه جانبه است. این سیاست ها نمی‌تواند ادامه داشته باشد. از سال پیش نیز که محدودیت تردد ۳۸ کشور را داشتیم باز هم شیب سفر از کشورهای اروپایی به ایران خوب بود. حتی از ۳۰تا ۱۰۰ درصد رشد ورود گردشگر به کشور را شاهد بودیم. بنابراین گردشگری مسیر خود را باز کرده و مردم هم انتخاب خود را در سال ۲۰۱۷ «ایران» قرار دادند.

این موضوعات نمی‌تواند با سیاست‌های نابخردانه تحت تاثیر قرار گیرد چون گردشگری یک جریان زنده است و با نگاه های منجمدگرا نسبتی ندارد.

رحمانی موحد درباره دستاوردهای نمایشگاه بین المللی گردشگری بیان کرد: ما بعد از برگزاری هر نمایشگاهی آسیب شناسی خواهیم کرد. اقدامات بزرگی همچون کنوانسیون ۲۰۱۷ راهنمایان گردشگری نیز از جمله کارهای بزرگی بوده که هنوز آثارش در حال مشاهده است. ما نگاهمان این است که این نمایشگاه محلی برای تولید فکر و محتوا برای صنعت گردشگری باشد. به همین دلیل پس از پایان نمایشگاه قبل، اقدام به برنامه ریزی برای نمایشگاه بعدی می‌کنیم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی ایرانی همیشه حیات و تلاش و توسعه خود را حضور در نمایشگاه ها می‌بیند تا همیشه دیده شود، بنابراین سعی کرده اند نوآوری داشته باشند. بنابراین سیاست ما در بحث بازاریابی حمایت از نگاه ها و تلاش‌هایی است که به ساماندهی و توسعه گردشگری داخلی توجه می ­کند.

وی در باره مقاصد جدید گردشگری برای نوروز ۹۶ گفت: برای همه ۳۱ استان بسته‌های سفر یک تا پنج روزه تعریف شده، که استان های همجوار را نیز در بر دارد، به زودی این مسیرها را پخته‌تر کرده و به دفاتر خدمات مسافرتی ابلاغ می‌کنیم.

رحمانی موحد در پاسخ به خبرنگار مهر، مبنی بر تبلیغات محیطی نمایشگاه نیز گفت: تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد در تعداد بیلبوردهای شهر مواجه شدیم. ۹ بیلبورد در شهر فعال است، ۵۰۰ هزار پیامک به فعالان گردشگری ارسال شده، تعدادی پوستر توزیع و حضورمان در سایت‌ها مشهود است. تلاش ما بر این است که رسانه‌ها به تبلیغ این نمایشگاه ملی بپردازند.

معاون گردشگری کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه هنوز آمار گردشگران در سال ۹۵ اعلام نشده است گفت: مکانیزم دریافت آمار را توضیح داده‌ام، آماری که وجود دارد خام است. آمار به طرق مختلف تهیه می‌شود. سیاست ما بر این است که آمارها سالیانه بیان شود آن هم با تجزیه و تحلیل. اعلام آمار مقطعی مشکلی را حل نمی‌کند.

رحمانی موحد درباره حساب‌های اقماری گردشگری نیز گفت: آخرین جمع بندی ما بر این بود که از مرکز آمار پیشنهادهایی را بگیریم و در حال حاضر یک یا دو عنوان کد را انجام دهیم. در کنارش بحث فرهنگ سازی و آماده کردن ذهنیت‌ها را در دستگاه‌ها آغاز کرده‌ایم. دستگاه‌ها باید به این درجه از توجه نسبت به این حسابهای اقماری دسترسی پیدا کنند تا بتوانیم در سال ۹۶ کلید اصلی فعالیت و همکاری با مرکز آمار را برای سال اول بزنیم.