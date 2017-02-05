وحدت و تصمیم جمعی هدف «جبهه مردمی» از نشست های اقشار مختلف است

زهره الهیان، عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابتکار جبهه مردمی انقلاب اسلامی در برگزاری نشست های تخصصی برای اقشار مختلف جامعه و انتخاب نمایندگان هر قشر برای حضور در مجمع عمومی این جبهه، آن را عاملی برای وحدت در بین گروه های مختلف دانست و گفت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی فراجناحی عمل کرده و معیارش برای انتخاب افراد و عضویت در این جبهه رویکرد انقلابی افراد بوده و تعلقات حزبی و گروهی در آن تاثیری ندارد.

وی افزود: افرادی که در چارچوب انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که دغدغه آنها در راستای اهداف انقلاب است ذیل این مجموعه گنجانده خواهند شد تا از این رهاورد پیشرفت انقلاب و آرمانهای امام و رهبری محقق شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم تصریح کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تلاش می کند با برگزاری نشست اقشار و گروه های مختلف قبل از تشکیل مجمع عمومی، نظر نخبگان و فعالان را در سطوح مختلف جمع آوری کرده و سازوکاری طراحی کند تا نظر نخبگان جامعه در تصمیمات جبهه و به تبع آن اداره امور کشور لحاظ شود.

الهیان گفت: نخبگان جوان و فعالان عرصه های مختلف در شهرها و استانهای مختلف فراخوانده می شوند تا در تصمیمات کلان جبهه مشارکت داده شوند. این سازوکار جدیدی برای اتخاذ تصمیمات مردمی و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری برای امور کلان کشور است که البته صرفا محدود به انتخابات ریاست جمهوری نشده و چنانچه به درستی اجرا شود برای آینده کشور در تمام امور موثر خواهد بود.

این حامی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: دعوت از گروه های، افراد و احزاب مختلف باعث می شود که هر کدام از این گروه ها نظرات طیف خود را به واسطه نمایندگانی که برای مجمع عمومی انتخاب می کنند اعلام کنند که این امر منجر به تصمیم جمعی شده و می تواند هدف وحدت میان نیروهای انقلابی را به ثمر برساند.

به گزارش مهر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از زمان اعلام موجودیت تا به امروز توانسته است با اقشار و گروه های مختلف جامعه از جمله روحانیون، پزشکان، مهندسین، بازاریان، جوانان و زنان جلسات هم اندیشی برگزار کند و این جلسات همچنان با اقشار مختلف درحال برگزاری است. رای گیری برای انتخاب نمایندگان هر قشر جهت حضور در مجمع عمومی جبهه مردمی از اهداف برگزاری این جلسات است. پس از پایان این نشست ها، مجمع عمومی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» با حضور نمایندگان منتخب سراسر کشور ۲۸ بهمن در تهران برگزار می شود.