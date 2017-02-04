به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه برگزاری مرحله اصلی رزمایش «مدافعان حریم ولایت» با اشاره به ویژگی‌های این رزمایش پدافندی اظهار کرد: رزمایش فرماندهی پدافند نیروی هوافضا پس از انجام موفقیت آمیز مراحل مقدماتی امروز وارد مرحله ی اصلی شد.

وی افزود: این رزمایش از جنس رزمایش های سالانه بوده و در منطقه‌ای به وسعت ۳۵ هزار کیلومتر مربع درون کویر برگزار می‌شود.

وی استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات کاملا بومی و ایرانی را از وجوه برجسته ی این رزمایش عنوان و تصریح کرد: تمامی ادوات به کارگیری شده در این رزمایش پدافندی اعم از سامانه‌های موشکی، سامانه‌های راداری، مراکز کنترل فرماندهی و جنگ الکترونیک بومی و ساخته ی دست دانشمندان و متخصصان ایران اسلامی است.

سردار حاجی زاده با تأکید بر اینکه پیچیدگی سامانه‌های پدافندی ده‌ها برابر بیشتر از موشک و پهپاد است، گفت: ما تجربه تحقیق و خودکفایی در بخش موشک‌های زمین به زمین و هوشمند و پهپادها را داریم اما سامانه‌های پدافندی به دلیل آنکه مجموعه‌ای از پروژه‌های تحقیقاتی پیچیده‌ی درهم تنیده است، برخوردار از دشواریهای زیادی می‌باشد.

وی از سامانه‌ موشکی سوم خرداد بعنوان بزرگترین پروژه تحقیقاتی به ثمر رسیده کشور یاد کرد و افزود: امروز بحمدالله با همت و مجاهدت فرزندان ایران اسلامی استخوان بندی تحریم‌های دشمن در حوزه پدافندی کاملا خرد شده است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ویژگیهای دیگر رزمایش مدافعان حریم ولایت گفت: این رزمایش بسیار سختگیرانه طراحی شده و همانند قرارگاهی که کار دفاع هوایی را انجام می‌دهد، یک قرارگاه نارنجی دشمن نیز با استفاده از انواع پهپادها و جنگنده‌ها به انجام عملیات آفندی می‌پردازد که بحمدالله یگانها و تجهیزات با آمادگی کامل این مرحله از رزمایش را به انجام رساندند.

وی افزود: در رزمایش مدافعان حریم ولایت برای نخستین بار ردگیری بمبهای رها شده از هواپیما و موشکهای زمین به زمین توسط سامانه‌های راداری در منطقه رزمایش با موفقیت به انجام رسید.

سردار حاجی زاده در بخش دیگری از سخنانش تهدید ایران توسط برخی مقامات آمریکایی را یاوه گویی بیش ندانست و تصریح کرد: با شناختی که از توان نیروهای مسلح و خودمان داریم با اطمینان اعلام می‌کنم که تهدید خارجی برعلیه نظام اسلامی ما کارساز نیست.

وی با تأکید بر اینکه روند تقویت قدرت ما بیش از ۳۷ سال است که تداوم دارد، گفت: ما بر قدرت لایزال الهی تکیه داریم در حالی که آمریکایی‌ها اتکا به تجهیزات و قدرت مادی دارند و در این شرایط هر اتفاقی رقم بخورد به طور قطع ما پیروز میدان خواهیم بود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تأکید بر اینکه در تولید و تقویت توانمندی دفاعی حتی لحظه‌ای هم درنگ نخواهیم کرد گفت: ما با تکیه بر توانمندی خود دستی به سمت دشمن دراز نکردیم و هیچ وابستگی به آنان نداریم.

سردار حاجی زاده در واکنش به بهانه جویی آمریکایی ها پیرامون آزمایش‌های موشکی ایران با تأکید بر اینکه دشمنان امنیت ما را هدف قرار داده‌اند، گفت: پرداختن به مسائلی مانند توانمندی و دانش هسته‌ای، اقتدار موشکی و مسائلی از این دست تنها بهانه‌ای برای دشمنی آنها با نظام اسلامی و ملت ایران است؛ ما برای دفاع از امنیت ملت ایران شبانه روز تلاش می‌کنیم و اگر دشمن دست از پا خطا کند موشک‌های ما غرش کنان بر سر آنها فرود می آید.