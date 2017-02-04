ورود شهروندان ایران و ۶ کشور دیگر به آمریکا آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مقامات اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا به پیروی از دستور یکی از قضات فدرال مبنی بر لغو موقت قانون مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، از شرکت های هواپیمایی آمریکا خواست تا به مسافرانی که از هفت کشور ایران، سوریه، عراق، یمن، لیبی، سودان و سومالی هستند، خدمات مسافرتی ارائه دهند.

«جیمز رابرت» یکی از قضات فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا طی حکمی، دستور لغو موقت سیاست مهاجرتی ترامپ مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای یک بازه زمانی ۹۰ روزه را صادر کرد.

اگرچه اقدام رابرت را می توان به عنوان ضربه ای شدید بر پیکر سیاست مهاجرتی ترامپ به شمار آورد، دولت واشنگتن همچنان از فرصت فرجام خواهی و تغییر نظر وی بر خوردار است.

در عین حال با توجه به سردرگمی که از یک هفته گذشته به دلیل ابهام در حکم اجرایی ترامپ وجود داشته است، هنوز مشخص نیست که آیا مقامات آمریکایی حاضر به تبعیت از ابلاغیه اداره گمرک مبنی بر ارائه خدمات مسافرتی به اتباع هفت کشور مذکور هستند یا خیر.

گفتنی است که کاخ سفید از تصمیم خود برای تنظیم شکایتی در راستای بی اثر کردن حکم قضایی دادگاه فدرال خبر داده است.