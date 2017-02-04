مسابقات استانی تنیس روی میز جام فجر ۹۵ در بجنورد برگزار شد

علی نوایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مسابقات تنیس روی میز ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: پس از انجام مسابقات دوره‌ای از گروه A تیم‌های فروشگاه راکتی فرهاد و پیوند رایانه اول و دوم و از گروه B تیم‌های بنیاد مسکن و هیئت پینگ‌پنگ شیروان به‌عنوان تیم اول و دوم از گروه‌های خود به مرحله بعدی راه یافتند.

نوایی افزود: دربازی‌های ضربدری، تیم فروشگاه راکتی فرهاد در مقابل هیئت پینگ‌پنگ شیروان قرار گرفت که توانست با نتیجه ۳-۰ این تیم را شکست دهد و به فینال راه یابد و در قسمت دیگر تیم پیوند رایانه در مقابل تیم بنیاد مسکن بود که آن‌هم توانست با نتیجه مشابه ۳-۰ از سد تیم قدرتمند بنیاد مسکن بگذرد و به فینال مسابقات برسد.

وی اضافه کرد: اما در فینال مسابقات، تیم فروشگاه راکتی فرهاد که توانسته بود دربازی‌های گروهی تیم قدرتمند پیوند رایانه را با نتیجه ۳-۱ شکست دهد، این بار با نتیجه مشابه ۳-۱ مغلوب تیم پیوند رایانه شد، همچنین در بازی رده‌بندی تیم بنیاد مسکن بجنورد پیروز شد و به‌عنوان سومی دست‌یافت.

دبیر هیئت تنیس شهرستان بجنورد گفت: در پایان تیم پیوند رایانه، فروشگاه راکتی فرهاد و بنیاد مسکن بجنورد عناوین نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: امید سلیمانی، حامد عسکری، شایان شرکت و علی نوایی اعضای تیم پیوند رایانه و فرهاد قاسم‌زاده، سید محمد سیدی، مجید خاوری و رامین خاکشور اعضای تیم فروشگاه راکتی فرهاد و رسول سلیمی، مهدی جمشیدی، رضا مهجور و میثم عزمی اعضای تیم بنیاد مسکن بجنورد را تشکیل دادند.

دبیر هیئت تنیس شهرستان بجنورد اظهار کرد: در این مسابقات نیما رفیعی مهر به‌عنوان بازیکن برتر زیر ۱۴ سال انتخاب شد.

وی همچنین از برگزاری مسابقات کاپ فجر بانوان خراسان شمالی خبر داد و گفت: در این مسابقات داروخانه دکتر افشین (مریم وحید، ثمین عباسی، کلثوم خانی) در جایگاه نخست، باترفلای بجنورد (فاطمه وحید، شقایق کریمی مقدم، فاطمه محمدی) دوم و تیم بجنورد (غزاله ارشادی فر، بهار سرایدار، الناز تاتار) و هیئت تنیس روی میز گرمه (فائزه احمدی، اسما عابدی، زهرا نصرتی) نیز مشترکا سوم شدند.