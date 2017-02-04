دانشگاه علوم پزشکی همدان ظرفیت ایجاد ۹ رشته پرستاری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خدایار عشوندی ظهر شنبه در مراسم پاسداشت روز پرستار در همدان گفت: نمایندگان جامعه پرستاری باید به صورت فعال در نهادهای اجتماعی مانند مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه در استان‌های دیگر شاهد حضور نمایندگان جامعه پرستاری در شورای اسلامی شهرها هستیم، تحقق این موضوع را گام مهمی در برآوردن نیازهای به حق این جامعه دانست.

عشوندی رعایت اصول و کدهای اخلاقی از سوی پرستاران را خواستار شد و افزود: رعایت اصول و کدهای اخلاقی در پرستاری حرف نخست را می‌زند.

وی با اشاره به مسئولیت پرستاران در آموزش مداوم و صلاحیت حرفه‌ای، عنوان کرد: آموزش دانشجویان یکی از وظایف مهمی است که پرستاران بر عهده دارند.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی استان همدان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص راه‌اندازی رشته Ph.D پرستاری جزو ۱۰ دانشگاه برتر است، افزود: در حال حاضر ۵ رشته پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فعال است که امیدواریم در پنج سال آینده، شاهد راه‌اندازی ۴ رشته دیگر باشیم.

عشوندی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان، ظرفیت ایجاد و راه‌اندازی ۸ تا ۹ رشته از ۱۱ رشته‌ پرستاری را دارد، ابراز امیدواری کرد: دانشجویان از بین همکاران دانشگاه باشند تا به این وسیله، بنیه و جایگاه علمی دانشگاه و در نتیجه، سلامت جامعه ارتقا یابد.

مدیر دفتر پرستاری استان همدان نیز در آموزش تجارب از سوی پرستاران به دانشجویان را دارای آثار اخروی برای آنان دانست و با بیان اینکه پرستاران سنگرسازان بی‌سنگر هستند، عنوان کرد: در حال حاضر، شاهد گسترش فعالیت‌های حوزه پرستاری در جامعه در بخش‌های آموزش، مددکاری، پژوهش و درمان هستیم.

فاطمه شیرانی با بیان اینکه دیگر به پرستاری به عنوان یک شغل در بیمارستان نگریسته نمی‌شود، گفت: پرستاران در حوزه‌های مختلف سلامت، محیط زیست، پیگیری آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ و ادب و هنر و توانبخشی فعال هستند.

وی به نقش مهم پرستاران در جنبه‌های مراقبت، درمان، حفاظت، مشاوره، مدیریت و رهبری اشاره و اعلام کرد: در حال حاضر ۲۷۴۱ پرستار که ۱۵۳۵ نفر آنان زن و ۲۳۲ نفر مرد هستند در حوزه پرستاری استان همدان فعالند.

در این مراسم برای نخستین بار، متن سوگندنامه پرستاری با حضور تعدادی از فارغ‌التحصیلان این رشته شد.