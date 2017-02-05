رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۶ درصد است/ بدهکاران بانکی تحت کنترل هستند

ولی الله سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال ۹۵ سالی است که بعد از ۲۵ سال مطمئن هستیم در کل سال تورم تک رقمی داریم، گفت: مباحث ستاد اقتصادی حول این محور است که با چه سیاست هایی می توانیم این دستاورد را نهادینه و حراست کنیم تا نرخ تورم به صورت پایدار بماند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از انتقادهایی که در گذشته می شد این بود که می گفتند دولت به قیمت رکود بر روی تورم تمرکز کرده است. البته این حرف درستی نبود و سعی ما این بود که هر دو هدف را با هم دنبال کنیم و امروز به این نتیجه رسیده ایم. هم تورم تک رقمی داریم و هم سال ۹۵ سالی بود که از نظر رونق، وضعیتی بسیار مطلوبی داشت. در شش ماهه اول سال ۹۵ شاهد ۷.۴ درصد رشد هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود این رشد مربوط به فروش نفت بوده است، گفت: عمده این رشد مربوط به نفت است اما در سه ماهه دوم سال ۹۵ یعنی فصل تابستان رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی بدون نفت را داشتیم و این نشان می دهد که رشد اقتصادی ما وضعیت مناسبی را در آینده خواهد داشت.

سیف همچنین در خصوص رکود بازار مسکن گفت: علائم مثبتی در این بخش وجود دارد و امیدواریم که در آینده وضع بهتر شود.

وی همچنین در توضیح این گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بابک زنجانی بزرگترین بدهکار بانکی نیست و یکی از بدهکاران بزرگ بانکی ۸۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: همه بدهکاران بانکی تحت کنترل هستند؛ در کمیته فرادستگاهی که جلساتش در بانک مرکزی تشکیل می شود؛ همه دستگاه های موثر در آنجا حضور دارند که تا الان نیز دستاوردهای خوبی داشته ایم و پرونده این بدهکاران در آنجا بررسی می شود.