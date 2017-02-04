درخواست سرمربی تیم ملی فوتسال برای زمان شروع و پایان لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال بعدازظهر امروز با حضور علی کفاشیان، کریم منصوری، حامد نجفی، سعید نجاریان و غفاری اعضای هیات رئیسه و سیدمحمد ناظم الشریعه و علی صانعی سرمربی و مدیرفنی تیم ملی فوتسال برگزار شد.

در این نشست اعضای هیات رئیسه در خصوص برگزاری رقابتهای لیگ برتر فصل آینده فوتسال کشور بحث و تبادل نظرکردند و سپس درخواست سرمربیان تیم های ملی فوتسال بزرگسالان و زیر ۲۰ سال را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست سیدمحمد ناظم الشریعه و علی صانعی سرمربی و مدیرفنی تیم ملی درخواست داشتند با توجه به فصل شلوغ و فعالیت های تیم ملی فوتسال بزرگسالان در سال آینده، تغییر زمان برگزاری رقابتهای لیگ برتر در دستور سازمان لیگ فوتسال قرار بگیرد.

مقرر شد سعید نجاریان عضو هیات رئیسه برنامه ریزی های این درخواست را انجام و سپس در هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال مطرح کند.

ناظم الشریعه و صانعی درخواست داشتند که رقابتهای لیگ برتر زوتر آغاز شود و ۱۳ هفته آن برگزار و تعطیلات نیم فصل مسابقات مصادف با اعزام تیم ملی فوتسال به مسابقات المپیک داخل سالن شود.

همچنین کادر فنی تیم های ملی فوتسال خواستار شدند تا پایان مسابقات لیگ برتر فصل آتی در هفته اول دی ماه باشد چرا که مسابقات جام ملتهای آسیا در سال ۲۰۱۸ از ۱۷ بهمن ماه آغاز می شود و با توجه به این امر کادر فنی این درخواست را دارد که یک ماه زودتر بازیکنان را در اختیار داشته باشد.

در نهایت مقرر شد تا برنامه ریزی در این خصوص صورت و نتیجه نهایی در نشست های آتی هیات رئیسه مطرح شود.