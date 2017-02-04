باید گرایش های جوان را درک کرد/ لزوم مدیریت صحیح تمایلات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود علوی عصر شنبه در مراسم افتتاح پایتختی جوانان کشورهای اسلامی، گفت: به عنوان یک فارسی به همه میهمانان خوش آمد می گویم.

وی ادامه داد: افتخار این است که پیرو دین و آیینی هستیم که برای نسل جوان احترام فراوان قائل است زیرا جوان دلی پاک و روحی شفاف دارد و هنوز به تعلقات زندگی گرفتار نشده و آرمانگرا و برای رسیدن به این راه قادر به فداکاری است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: جوانانی بودند که ایمان به خدا پیدا کرده، راه خدا را در پیش گرفته و نسل جوان نیاز به توجه به عنایت دارد تربیت احساسات با الگوهای آموزنده و نیازمند مدیریت صحیح تمایلات است.

حجت الاسلام علوی افزود: باید جوان را درک کرد و گرایشهای او را جدی گرفت، جوان واقعیت گرا است و باید واقعیت گرایی او را پذیرفت و جوان زیباگراست و به دلیل این گرایش نباید سرزنش شود.

وی تاکید کرد: جوان اخلاق دوست است با عمل خود الگوی اخلاقی برای جوان باشیم که پیامبر(ص) گرامی ما الگوی این اخلاق است.

حجت الاسلام علوی یادآور شد: اسلام برای نسل جوان برنامه جدی در پیش می گیرد نسل جوان گرایش به خیر دارد.

وی تاکید کرد: جوان در پرتو علم رشد می یابد و انتظار ائمه از جوانان این است که یا در حال فراگیری علم باشد یا آموزش دادن.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: ائمه ما اکثرا در سنین جوانی مسئولیت بر عهده گرفتند و در جنگ ها نیز اکثر شهدا از جوانان بوده و هستند.

حجت الاسلام علوی افزود: جوان اهل کینه به دل گرفتن نیست و اسلام به جوان حق زیبازیستن، زیبا گرایی و زیبا پوشیدن داده است.

وی افزود: جوان منبع انرژی و توانایی و نیازمند برنامه ریزی برای رویش استعدادها است. برای تفریحات، رشد اجتماعی و... برای همه نیازهای نسل جوان باید برنامه داشت.

وزیر اطلاعات تاکید کرد: شناخت ویژگی، نیازمندی ها و تدوین راهبرد برای نسل جوان و فراهم کردن فرصت و مهیاساختن بستر شکوفایی برای نسل جوان وظیفه پایتخت جوانان جهان اسلام است.

حجت الاسلام علوی با اشاره به جایگاه شیراز نیز گفت: طی این یکسال که شیراز پایتخت جوانان جهان اسلام است وظیفه سنگینی دارد.