کرمانشاه در وحدت اسلامی، استانی نمونه و جلودار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری بعد از ظهر شنبه در همایش گرامیداشت هفته دولت و هفته وحدت که با حضور استاندار و اعضای شورای اداری استان برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر اهمیت وحدت امت اسلامی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در زمینه همزیستی اقوام و مذاهب اظهار کرد: کرمانشاه در عرصه وحدت اسلامی، استانی نمونه و جلودار است و این جایگاه نتیجه تلاش علما، نخبگان، مسئولان و مردم استان است.

وی افزود: آنچه در کرمانشاه وجود دارد تنها یک وحدت ظاهری نیست، بلکه محبت قلبی و همدلی واقعی میان برادران شیعه و اهل سنت شکل گرفته و این سرمایه باید بیش از گذشته تقویت شود.

آیت‌الله غفوری با قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریتی استان در شرایط دشوار کشور گفت: انصافاً عملکرد مسئولان استان قابل تقدیر و تحسین است و در جریان شرایط جنگی، مسئولان با احساس مسئولیت و حضور میدانی، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکردند.

وی حفظ آرامش مردم در شرایط جنگی را یکی از دستاوردهای مهم مدیریت استان دانست و بیان کرد: با وجود تهدیدها و فشارهای مختلف، دستگاه‌های اجرایی پای کار بودند و تلاش کردند زندگی مردم و روند ارائه خدمات بدون وقفه ادامه پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین از مدیریت و عملکرد استاندار کرمانشاه، تقدیر کرد و گفت: استاندار با حضور میدانی، پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌ها نقش مؤثری در مدیریت امور استان ایفا کرده است.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی کرمانشاه خاطرنشان کرد: جبران این عقب‌ماندگی‌ها نیازمند تلاش مجاهدانه، کار جهادی مستمر و مضاعف است و کرمانشاه ظرفیت رسیدن به رده‌های نخست پیشرفت کشور را دارد.

آیت‌الله غفوری با تقدیر از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در برگزاری اربعین امسال نیز گفت: امسال در حوزه اربعین یک کار شاخص و تحسین‌برانگیز انجام شد و مجموعه دستگاه‌های مختلف با همدلی و احساس مسئولیت برای خدمت‌رسانی به زائران پای کار بودند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار وحدت و همدلی، همراهی مردم و تلاش مسئولان، افق روشنی پیش روی استان قرار گیرد و کرمانشاه بتواند در مسیر ساختن ایرانی قوی‌تر، نقش شایسته خود را ایفا کند.