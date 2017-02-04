اردوی راهیان نور بانوان مستعد تهرانی در خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد نخبگان خوزستان عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: بازدید راهیان نور نخبگان از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از جمله برنامه های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان است که با هدف آشناسازی این قشر با رخدادهای هشت سال دفاع مقدس صورت می گیرد.



علیرضا زراسوندی افزود: سال گذشته نیز گروهی از آقایان به مناطق عملیاتی دوکوهه اندیمشک، شلمچه، و منطقه عملیاتی موشکباران دزفول و در نهایت بقعه سبز قبا اعزام شدند و از این مناطق بازدید به عمل آوردند.



وی ادامه داد: آشنا سازی جوانان علمی کشور با مناطق جنگی، جان نثاری شهدا و جانبازان را یادآوری می کند که این وظیفه همه ماست تا یاد شهدا را زنده نگه داریم و در مسیر شهدا قدم برداریم.



محسن شاهرضایی مدیرکل دفتر الگوسازی و تکریم نخبگان بنیاد ملی نخبگان نیز در حاشیه این بازدید اظهار: خوب است که نخبگان با فضاهای جنگ آشنا شوند.



شاهرضایی که خود یکی از وقایع نگاران جنگ هشت ساله بود با این توضیح که جوانان نخبه باید بدانند که جوانان در گذشته چه عملیات های سختی را انجام داده اند تا از کیان کشور دفاع کنند، اظهار کرد: این بازدید از مناطق عملیاتی آبادان، اروند کنار، مسجدجامع خرمشهر، و معراج شهدا پادگان شهید محمودپور در اهواز انجام شد.



شاهرضایی افزود: مشاهده میدانی نشان از رضایت بانوان اعزامی دارد. این جو و فضای معنوی حاکم بر جبهه های دفاع مقدس، نخبگان را تحت تاثیر قرار داد و در آخرین ساعات حضور نخبگان در جنوب نیز معصومه رامهرمزی که از پیشکسوتان دفاع مقدس هستند و هشت سال در جنگ امدادگر بودند، در مقاومت 45 روزه آبادان حضور فعال داشتند، همچنین نویسنده جنگ و ادبیات پایداری با کتاب های معروف (یکشنبه آخر) و (اسماعیل)، برای نخبگان اعزامی به جنوب در مورد خاطرات جنگ صحبت کردند.



شاهرضایی ادامه داد: متولی این برنامه بنیاد نخبگان استان تهران است که به نیابت از رئیس این بنیاد صحبت و ما هم در بنیاد ملی از این برنامه حمایت می کنیم.



معصومه رامهرمزی، نویسنده آبادانی و امدادگر جنگ هشت ساله در حاشیه این بازدید بیان کرد: مثل تمام سفرهای راهیان نور ، سفر بسیار خوبی بود، نخبگان شنونده های بسیار علاقه مند و خوبی بودند.



رامهرمزی گفت: گاهی اوقات با خیلی از افراد همراه می شویم که شنونده خوبی برای موضوعات جنگ نیستند اما این گروه اعزامی بسیار علاقه مند به شنیدن اتفاقات و رخدادهای جنگ بودند.



وی افزود: پارامترهایی که لازمه ی یک نخبه اثرگذار در آینده است در وجود این افراد نهفته است که باید در کنار آن پارامترها، از نزدیک شاهد رخدادهایی باشند که ملت ایران هشت سال درگیر آن وقایع بود.



نویسنده کتاب خاطره یکشنبه آخر گفت: رفتن به یادمان های جبهه تلنگر خیلی خوبی برای هر فرد است که هر چندوقت یک بار یه این تلنگر نیاز است تا آن فرد خود را محک بزند و ارتباط دوباره ای با جنگ و شهدا برقرار کند.



به گزارش خبرنگار مهر، بانوان تحت پوشش بنیاد نخبگان استان تهران در سفری دو روزه از مناطق عملیاتی اروند کنار، آبادان، مسجد جامع خرمشهر، موزه جنگ خرمشهر، و یادمان معراج شهدا پادگان شهید محمدپور واقع در اهواز بازدید به عمل آورده و با کوله باری از دانسته های جنگ به تهران برگشتند.