موافقت وزارت خارجه با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: با توجه به توقف اجرای محدودیت های تبعیض آمیز علیه ورود شهروندان ایرانی به آمریکا بر اساس حکم قاضی فدرال آمریکا و با عنایت به درخواست رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و رییس فدراسیون بین المللی کُشتی، با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت شد.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به ایران موافقت شده علت این اقدام را توقف اجرای محدودیت های تبعیض آمیز علیه ورود شهروندان ایرانی دانست.
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