موافقت وزارت خارجه با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: با توجه به توقف اجرای محدودیت های تبعیض آمیز علیه ورود شهروندان ایرانی به آمریکا بر اساس حکم قاضی فدرال آمریکا و با عنایت به درخواست رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و رییس فدراسیون بین المللی کُشتی، با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت شد.