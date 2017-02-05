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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۸

قاسمی اعلام کرد؛

موافقت وزارت خارجه با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا

موافقت وزارت خارجه با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به ایران موافقت شده علت این اقدام را توقف اجرای محدودیت های تبعیض آمیز علیه ورود شهروندان ایرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: با توجه به توقف اجرای محدودیت های تبعیض آمیز علیه ورود شهروندان ایرانی به آمریکا بر اساس حکم قاضی فدرال آمریکا  و با عنایت به درخواست رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و رییس فدراسیون بین المللی کُشتی، با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت شد.

کد مطلب 3897238
محمد مهدی ملکی

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