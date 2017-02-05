جزئیات تصویب کارمزد ویژه فروش CNG/کارمزد CNG دوبرابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهرابی امروز در نشستی خبری با اشاره به بهره برداری همزمان از ۲۲ جایگاه جدید عرضه CNG در کشور گفت: با بهره برداری از این جایگاه ها حدود ۳۷ هزار مترمکعب به ظرفیت عرضه CNG کشور افزوده می‌شود.

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه با راه اندازی این ۲۲ جایگاه، در مجموع ۱۴۶ ناظر سوخت گیری در کشور در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد تصریح کرد: علاوه بر این با اختصاص جایگاه جدید هم اکنون تعداد کل جایگاه های CNG کشور به دو هزار و ۱۸۲ باب جایگاه افزایش یافته است.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش مهر، از تصویب کارمزد ویژه فروش CNG در جایگاه های سوخت کشور خبر داد و افزود: با موافقت شورای اقتصاد، برای مدت هفت سال کارمزد ویژه ای به مبلغ ۱۴۰ تومان به ازای هر مترمکعب عرضه CNG برای جایگاه های سوخت خصوصی در کلان شهرهای کشور اختصاص می یابد.

وی همچنین از تصویب کارمزد ویژه ۱۲۰تومانی عرضه CNG در جایگاه های سوخت شهرهای کوچکتر در شورای اقتصاد خبر داد و افزود: هم اکنون نرخ کارمزد فروش CNG، در جایگاه های بخش خصوصی ۸۰ تومان به ازای هر مترمکعب، و این نرخ برای جایگاه های CNG متعلق به شهرداری‌ها ۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب است.

مهرابی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر، که کارمزد ویژه فروش CNG به کدام جایگاه ها اختصاص می‌یابد، یادآور شد: براساس مصوبات شورای اقتصاد، آن دسته از جایگاه هایی که تمامی سرمایه گذاری شامل تامین زمین، تجهیزات، توسط بخش خصوصی انجام شود مشمول کارمزد ویژه ۱۴۰تومانی برای کلان شهرها و ۱۲۰ تومانی برای شهرهای کوچک خواهد شد.

مدیر طرح توسعه CNG در شرکت پخش فرآورده های نفتی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره افزایش نرخ کارمزد جایگاه های معمولی هم بیان کرد: هم اکنون پیشنهادهایی از طریق وزیر نفت به شورای اقتصاد برای افزایش نرخ کارمزد فروش CNG ارائه شده که پیش بینی می شود که به زودی این پیشنهاد در شورای اقتصاد به تصویب برسد.

وی همچنین در خصوص اینکه میزان افزایش نرخ کارمزد چقدر خواهد بود توضیح داد: براساس افزایش نرخ تورم، نرخ کارمزد فروش CNG هم افزایش می‌یابد.

وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب گاز در جایگاه های CNG کشور مصرف می شود خاطر نشان کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی ظرفیتی برای عرضه روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب CNGدر جایگاه ها وجود دارد.