انتقاد شدید شومر از توئیت های ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «چاک شومر» رهبر اقلیت سنای آمریکا به شدت از پیام های توئیتری «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور انتقاد کرد.

شومر با اشاره به یکی از پیام های توئیتری ترامپ که در اعتراض به لغو قانون منع مهاجرت هفت کشور مسلمان توسط یک قاضی فدرال انجام شده بود، گفت: حمله ترامپ به شخصی مانند «جیمز روبارت» قاضی شهر سیاتل، نشاندهنده بی احترامی به یک واحد مستقل قضایی است که حاضر نیست همواره در برابر خواسته های ترامپ سر تعظیم فرود آورد و از طرفی نشان از فقدان احترام به قانون اساسی از جانب ترامپ دارد. لغو این قانون نشان داد که دادگاه عالی به عنوان ناظر مستقل بر دولت عمل می کند.

قاضی فدرال آمریکا جمعه گذشته قانون منع مهاجرتی را که ترامپ برای هفت کشور مسلمان امضا کرده بود لغو کرد.

ترامپ در پیام توئیتری خود در اعتراض به لغو قانون منع مهاجرتی، این اقدام را احمقانه توصیف کرد و مقام قضایی شهر سیاتل را «به اصطلاح قاضی» خواند.

شومر در پایان افزود که با هر اقدامی که قانون اساسی به آزمایش گذاشته شود و با هر حمله شخصی به قضات، احتمال آنکه «نیل گورساچ» به عنوان قاضی پیشنهادی ترامپ برای فعالیت در دیوان عالی آمریکا مورد تایید قرار گیرد، کمتر می شود.