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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

سردار جلالی در جمع خبرنگاران:

عجله‌ای برای قضاوت درباره ترامپ نداریم

عجله‌ای برای قضاوت درباره ترامپ نداریم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد: ما برای قضاوت درباره رئیس‌جمهور جدید آمریکا عجله‌ای نداریم و صبر می‌کنیم تا استراتژی او کاملا معلوم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی پیش از ظهر امروز در حاشیه اولین همایش ملی «نظام سلطه و جریان نفوذ» که با حضور محققان و پژوهشگران علمی و دانشگاهی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح جدید کنگره آمریکا برای استفاده از تمام تجهیزات و تمهیدات علیه جمهوری اسلامی و نیز تهدیدات رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد: برای قضاوت درباره رئیس جمهور جدید آمریکا عجله ای نداریم و صبر می‌کنیم که استراتژی او کاملا مشخص شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: تغییری در ماهیت آمریکا و وضعیت نظامی آنها ایجاد نشده و در برابر همین وضعیت فعلی نظامی آمریکا توانسته ایم قدرت بازدارندگی خود را ارتقا دهیم و همین مسیر را هم ادامه خواهیم داد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: به نظر می‌رسد آنها به یک عقل منطقی و تعادل خواهند رسید.

سردار جلالی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی با اتکا به توان داخلی خود باعث حفظ امنیت کشور در منطقه‌ای ناامن و ناآرام شده است و تهدید مبنا درباره کشور ما تهدید ناهمطراز است و اگر ما در شرایط این تهدید قرار بگیرد، قطعا توان مقابله با دشمن را داریم.

کد مطلب 3897528

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