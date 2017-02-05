فرهنگنامه زنان ایرانی و پارسی گوی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی انتشارات سروش، آئین رونمایی از کتاب فرهنگنامه زنان ایرانی و پارسیگوی از آغاز تا مشروطه نوشته محمدحسن رجبی دوانی، عصر دیروز شنبه ۱۶ بهمن، با حضور جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران و مدیران و مسئولان سازمان صدا و سیما، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و مولف کتاب در سالن اجتماعات مرکز انتشارات سروش برگزار شد.
فرهنگنامه زنان ایرانی و پارسیگوی به شرح اجمالی زندگانی بیش از ۹۰۰ بانوی برجسته و نامدار ایرانی از عصر مادها تا دوره مشروطیت میپردازد. این کتاب در ۴۰۰ صفحه توسط انتشارات سروش به چاپ رسیده است.
در ابتدای این برنامه مدیرعامل انتشارات سروش مجید بلالی در این مراسم نیاز جامعه به یک اثر مرجع درخصوص معرفی بانوان تأثیرگذار در عرصههای مختلف اجتماعی، دینی، علمی و سیاسی را دلیل چاپ کتاب و برگزاری این مراسم دانست و با انتقاد از فضای مردانه تاریخ که کمتر در آن به جایگاه زنان و اشتراکگذاری ایشان در عرصههای مختلف میپردازد، چاپ این کتاب را برای شناخت جامعه و پژوهشگران با زنان نامدار ایرانی مفید دانست.
بلالی همچنین در سخنانش بر اهتمام انتشارات سروش در جهت چاپ کتب ارزشمند و انتقال مفاهیم در علوم مختلف تأکید کرد.
در بخش بعدی این برنامه، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران از همراهان مؤلف، در گردآوری این کتاب به زنان تأثیرگذار و صاحب نام تهران اشاره کرد و گفت: تهران شهری است که در آغاز انتخاب خود بهعنوان پایتخت توانسته از خدمات والای بانوان در ساخت تأسیسات شهری بهره ببرد و جالب اینکه اولین آثار زیرساختهای شهرسازی در تهران توسط خانم ها طراحی و ساخته شده که از جمله آن میتوان به حمام، مدرسه و تکیه خانوم اشاره کرد.
وی در ادامه نظر مؤلف کتاب زنان ایرانی و پارسیگوی را به پژوهشی درخصوص زنان و همسران علما و مردان بزرگ تاریخ ایران توصیه و بر تأثیر حضور زنان فرهیخته و مؤمنه در رویدادهای بزرگ تاریخ تأکید نمود.
نوشآفرین انصاری دیگر سخنران این نشست هم استفاده صحیح از منابع و تسلط نویسنده بر دانشنامهنگاری و نگارش کتب مرجع را از نکات مثبت این اثر دانست.
مدیر اسبق گروه کتابداری دانشگاه تهران ادامه داد: در طول تاریخ زنان بزرگی نقشآفرینی کرده اند که بهدلیل کملطفی مورخان و یا شرایط حاکم بر محیط اجتماعی آن زمان حتی از آنان با نامهای مردانه نام برده میشده و پس از گذشت سالها هویت واقعی آنها مخفی میمانده است.
انصاری بخش معرفی مدفنهای بانوان در ایران را از نکات جالب توجه و جذاب کتاب عنوان کرد.
رجبیدوانی هم در بخش مربوط به سخنرانی خود، تفکر اولیه گردآوری این کتاب مرجع را مربوط به سالهای ۱۳۵۵ و از دوران دانشجویی خودش دانست و پرداختن به موضوع معرفی زنان برجسته و نامدار تاریخ را متأثر از توجه ویژه پدرش به زنان اساطیری و صاحب نام عنوان کرد.
وی شاخص انتخاب بانوانی که در کتاب از آنها نام برده شده را بلوغ فکری، علمی و دینی برشمرد و بهدلیل ظهور نظام آموزشی مدرن پس از زمان مشروطه مرزبندی عناوین و نظرات قابل ذکر در کتاب را کاری دشوار برشمرد.
این پژوهشگر گردآوری و تألیف یک کتاب مرجع را یک تلاش جمعی دانست و از تمامی همراهان خود که پیدایش این اثر در کنار وی بودند قدردانی کرد.
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