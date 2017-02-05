«رهایی از بهشت» و «آزادی به قید شرط» به روی پرده می رود

ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «رهایی از بهشت» ساخته علی نوری اسکویی است که در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر حضور دارد و در مورد زندگی شهید چمران است.

وی افزود: «آزادی به قید شرط» نیز با کارگردانی حسین شهابی به معضلات اجتماعی زندانیان آزاد شده پس از دوران حبس طولانی می‌پردازد.

سرپرست معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی عنوان کرد: «رهایی از بهشت» ساعت ۱۵ و ۱۹ و «آزادی به قید شرط» در سیانس های ۱۷ و ۲۱ امروز ۱۷ بهمن ماه جاری در سینما گلشن بجنورد اکران می شود.

حیدری با اشاره به پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره فیلم فجر از هفتم تا ۱۲ بهمن ماه جاری تصریح کرد: علاقه مندان می توانند بلیت های این جشنواره را به صورت روزفروش تهیه کنند و به تماشای فیلم های انتخابی خود بنشینند.