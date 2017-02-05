به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سال ادبیات روسیه، جایزه «کتاب پرفروش ملی» در سال ۲۰۱۷، هفدهمین فصل خود را آغاز کرد. در فهرست عناوین کتاب امسال، ۵۴ کتاب به عنوان نماینده ادب و هنر، فعالان اجتماعی، دانشمندان، فیلم سازان و روزنامه‌نگاران برگزیده شده است.

در میان این افراد به چهره‌هایی از قبیل واسیلی آوچِنکو نویسنده، پاول باسینسکی نویسنده و منتقد، یوگنی وادالازکین نویسنده، لئونید یوزِفُویچ، آلیسا گانیِوا و میخاییل یِلیزاروف نویسنده، یِلنا شوبینا ناشر، میخاییل ویزِل منتقد و سردبیر پورتال سال ادبیات و ... به چشم می‌خورند.

هر یک از افراد نامبرده در این فهرست برای مسابقه سال یک اثر به نثر با قابلیت تبدیل شدن به اثر پرفروش فکری در زبان روسی تهیه می‌کنند. فهرست بلند فردا ۳۰ ژانویه (دوشنبه ۱۱ بهمن) اعلام خواهد شد و فهرست بعدی روز ۱۴ آوریل پس از تصمیم هیات ژوری منتشر می‌شود. روز سوم ژوئن نیز مرحله فینال برگزار می‌شود.

مسابقه «کتاب پرفروش ملی» در سال ۲۰۰۱ راه‌اندازی شده و شعار این مسابقه «از خواب بیدار شدن» است. در سال‌های مختلف لئونید یوزِفوویچ، ویکتور پِلِوین، زاخار پریلِپین، دیمیتری بیکوف، آندره گالاسیموف برندگان جایزه اصلی این مسابقه بوده‌اند.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در مسکو آن را ترجمه و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، افراد می‌توانند شرح حال زندگی یا اثر ادبی برای این مسابقه ارسال کنند. جایزه نفر اول یک میلیون روبل و سایر فینالیست‌ها هر یک ۶۰ هزار روبل است.