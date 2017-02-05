کتابخانه ملک، میزبان سومین «رویداد کتابدارانه» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی، هم‌زمان با فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی ایران و گشایش نمایشگاه‌های «انقلاب به روایت مطبوعات تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک» و «امیر قبیله شعر؛ نسخه دست‌نویس دیوان شعر امیری فیروزکوهی به خط شاعر» از استادان، متخصصان و دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و اعضای هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در قالب سومین «رویداد کتابدارانه» میزبانی می‌کند.

«رویداد کتابدارانه» یک گردهم‌آیی صمیمانه، عمومی، بدون موضوع از پیش تعیین‌شده، دستور جلسه و سخنران است که ماهانه، هر بار در یک کتابخانه، موزه یا مرکز فرهنگی برگزار می‌شود. این رویداد با هدف گردآمدن کتابداران، آرشیویست‌ها، موزه‌داران و دوستداران کتاب و علم اطلاعات و دانش‌شناسی، برای دیدار با یکدیگر، گپ‌وگفت‌های دوستانه، طرح نظرها و دیدگاه‌ها و یادگیری رودررو شکل گرفته است. نخستین «رویداد کتابدارانه» ۱۷ آذر ۱۳۹۵ در باغ هنر (خانه شعر) و دومین آن به تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۵ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شده است.

کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که در سال ۱۳۱۶ خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف شده است.