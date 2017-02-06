رئیس جمهور درگذشت خواهر وزیر کشور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت همشیره عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را به وی تسلیت گفت.

متن پیام روحانی به این شرح است:

« بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

درگذشت همشیره مکرمه ‏تان موجب تأثر و تألم خاطر شد.

آن بانوی مومنه و فداکار که در پرتو تعالیم نورانی اسلام و سیره نورانی اهل بیت (ع)، دلاور سلحشوری را تقدیم خط سرخ شهادت و سرافرازی اسلام و ایران کرد، یقیناً جایگاهی رفیع در نزد حضرت حق خواهد داشت.

اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم آن مرحومه صمیمانه تسلیت می گویم و از درگاه ایزد منان برای ایشان علّو درجات و همجواری با فرزند شهیدشان، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای شما سلامتی و توفیق خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران»