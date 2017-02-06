نشست آستانه درباره سوریه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک منبع نزدیک به برگزاری گفتگوهای صلح سوریه امروز اعلام کرد: نشست کار گروه مشترک روسیه، ایران و ترکیه در آستانه آغاز شد.

بر اساس این گزارش، نشست این کار گروه مشترک با حضور نمایندگانی از سازمان ملل متحد و اردن در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در پایتخت قزاقستان آغاز شد.

در این گزارش آمده است: وظیفه این کار گروه مذاکره درباره نظارت بر پایبندی گروه های درگیر در سوریه به آتش بس، تشریح اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از تخلف در روند آتش بس، ایجاد اطمینان میان دولت سوریه و مخالفان این دولت و نظارت بر موضوع کمک های بشردوستانه است.

لازم به ذکر است در گفتگوهای آستانه توجه ویژه ای به موضوع تفکیک مخالفان دولت سوریه با گروه های تروریستی همچون جبهه النصره به صورت خاص اشاره شده است.