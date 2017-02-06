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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

جواد افشار به مهر گفت:

پیش‌تولید «مهر نامیرا» کلید خورد/ شروع کار از آذربایجان شرقی

پیش‌تولید «مهر نامیرا» کلید خورد/ شروع کار از آذربایجان شرقی

جواد افشار کارگردان تلویزیون درباره شروع ضبط و تولید سریال «مهر نامیرا» بیان کرد که تولید آن را از لوکیشن هایی در آذربایجان شرقی آغاز می کند.

جواد افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع پیش تولید سریال «مهر نامیرا» بیان کرد: ما به طور رسمی پیش تولید سریال «مهر نامیرا» را شروع کرده ایم و من همچنان در حال مطالعه فیلمنامه و تجزیه و تحلیل آن به همراه نویسنده و تهیه کننده هستم.

وی ادامه داد: بچه های گروه به تدریج انتخاب و در کار مستقر می شوند و در حال مذاکره و تصمیم گیری برای انتخاب بازیگران و لوکیشن ها هستیم و امیدواریم بتوانیم قبل از به پایان رسیدن سال ۹۵ سریال را کلید بزنیم.

این کارگردان سریال های تلویزیونی درباره شروع کار عنوان کرد: شروع کار ما با لوکیشن هایی در آذربایجان شرقی است و اطلاعات تکمیلی توسط تهیه کننده و روابط عمومی کار در این زمینه به زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

افشار درباره فیلمنامه «مهر نامیرا» و ویژگی های آن اظهار کرد: نویسنده این فیلمنامه امیرعباس پیام است که مدت زیادی مطالعه و تحقیق داشته و قصه جذاب و خوبی به نگارش درآورده است و طی چند ماهی که در کنار هم هستیم روی موارد زیادی در خصوص کم و کیف کار صحبت کردیم.

وی بیان کرد: بازنویسی ها در این کار توسط خود نویسنده انجام می گیرد و اینقدر تلاش وی در مراحل بازنویسی زیاد است که کار را به چند بارنویسی رسانده است.

کارگردان سریال های «کیمیا» و «مادرانه» در پایان درباره تیم سازنده «مهر نامیرا» اظهار کرد: اسماعیل عفیفه که تهیه کنندگی این کار را بر عهده دارد هم خوش نام و فرهنگی و هم کار بلد است و خوشبختانه در جمع ما همه متخصص و حرفه ای هستند و این نوید در راه است که ان شاء الله کار جذاب و قابل قبولی برای مخاطبان عزیزمان تولید شود.

کد مطلب 3898529
عطیه موذن

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