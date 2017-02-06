جواد افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع پیش تولید سریال «مهر نامیرا» بیان کرد: ما به طور رسمی پیش تولید سریال «مهر نامیرا» را شروع کرده ایم و من همچنان در حال مطالعه فیلمنامه و تجزیه و تحلیل آن به همراه نویسنده و تهیه کننده هستم.

وی ادامه داد: بچه های گروه به تدریج انتخاب و در کار مستقر می شوند و در حال مذاکره و تصمیم گیری برای انتخاب بازیگران و لوکیشن ها هستیم و امیدواریم بتوانیم قبل از به پایان رسیدن سال ۹۵ سریال را کلید بزنیم.

این کارگردان سریال های تلویزیونی درباره شروع کار عنوان کرد: شروع کار ما با لوکیشن هایی در آذربایجان شرقی است و اطلاعات تکمیلی توسط تهیه کننده و روابط عمومی کار در این زمینه به زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

افشار درباره فیلمنامه «مهر نامیرا» و ویژگی های آن اظهار کرد: نویسنده این فیلمنامه امیرعباس پیام است که مدت زیادی مطالعه و تحقیق داشته و قصه جذاب و خوبی به نگارش درآورده است و طی چند ماهی که در کنار هم هستیم روی موارد زیادی در خصوص کم و کیف کار صحبت کردیم.

وی بیان کرد: بازنویسی ها در این کار توسط خود نویسنده انجام می گیرد و اینقدر تلاش وی در مراحل بازنویسی زیاد است که کار را به چند بارنویسی رسانده است.

کارگردان سریال های «کیمیا» و «مادرانه» در پایان درباره تیم سازنده «مهر نامیرا» اظهار کرد: اسماعیل عفیفه که تهیه کنندگی این کار را بر عهده دارد هم خوش نام و فرهنگی و هم کار بلد است و خوشبختانه در جمع ما همه متخصص و حرفه ای هستند و این نوید در راه است که ان شاء الله کار جذاب و قابل قبولی برای مخاطبان عزیزمان تولید شود.