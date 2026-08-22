رشد ۱۲۲ درصدی کشاورزی حفاظتی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: اجرای کشاورزی حفاظتی در استان با هدف صیانت از منابع آب و خاک، کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری و کنترل فرسایش بادی و کانونهای گرد و غبار، با جدیت در حال توسعه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سطح اجرای کشاورزی حفاظتی در سیستان و بلوچستان از ۸۷۸ هکتار در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به یکهزار و ۲۱۶ هکتار در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ افزایش یافت.
وی افزود: برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، اجرای کشاورزی حفاظتی در سطح یکهزار و ۱۰۰ هکتار به استان ابلاغ شده بود که با استقبال کشاورزان و اقدامات اجرایی انجامشده، سطح اجرای این طرح به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار رسید.
دهمرده بیان کرد: اجرای بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، در مقایسه با اجرای یکهزار و ۲۱۶ هکتار در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، رشد ۱۲۲ درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در راستای تقویت زیرساختهای اجرای این طرح، ۱۸ دستگاه کارنده کشت مستقیم از طریق شرکتهای سازنده در شهرستانهای محل اجرای طرح تأمین شده و مجموع دستگاههای کارنده موجود در استان به ۵۰ دستگاه رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین ۲۴ متقاضی خرید ادوات و ماشینآلات کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری برای تأمین تجهیزات مورد نیاز و بهرهمندی از حمایتهای پیشبینیشده معرفی شدهاند.
وی با تشریح شیوه اجرای طرح گفت: در کشاورزی حفاظتی، پس از برداشت محصولات پاییزه و زمستانه از جمله گندم، گلرنگ و کلزا، بقایای گیاهی در سطح مزرعه حفظ میشود و محصولات بهاره و تابستانه نظیر پنبه، گوار، ماش، کنجد، ذرت دانهای و سورگوم علوفهای با حداقل عملیات خاکورزی کشت میشوند.
دهمرده افزود: این فرایند بهصورت متقابل نیز انجام میشود؛ بهطوریکه پس از برداشت محصولات تابستانه، کشت محصولات پاییزه با حفظ بقایای گیاهی و استفاده از روشهای کمخاکورزی در دستور کار قرار دارد و از سوزاندن بقایا جلوگیری میشود.
وی اظهار کرد: حفظ بقایای گیاهی در سطح مزارع، افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک، حفظ رطوبت، کاهش تبخیر و جلوگیری از فرسایش خاک ناشی از باد و روانآب را به دنبال دارد و نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از گرد و غبار ایفا میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: اجرای کشاورزی حفاظتی، زمان آمادهسازی زمین را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و زمینه رعایت بهتر تاریخ کشت محصولات را برای کشاورزان فراهم میکند.
وی افزود: کاهش عملیات خاکورزی و بهرهگیری از کارندههای کشت مستقیم، صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت و هزینه نیروی انسانی به همراه دارد و با افزایش ضریب مکانیزاسیون، هزینههای تولید را کاهش و بهرهوری مزارع را ارتقا میدهد.
دهمرده ادامه داد: تهیه و توزیع بذر گیاهان پوششی تابستانه و پاییزه، بازدید از سایتهای اجرایی، نمونهبرداری و تهیه پروفیل خاک، برگزاری نشستهای آموزشی و ترویجی و مساعدت برای خرید ادوات مورد نیاز بهرهبرداران، از دیگر برنامههای اجرایی طرح کشاورزی حفاظتی در استان است.
وی تأکید کرد: توسعه کشاورزی حفاظتی در سیستان و بلوچستان، افزون بر حفاظت از منابع پایه و کاهش اثرات خشکسالی و گرد و غبار، مسیر پایداری تولید، کاهش هزینههای کشاورزان و بهبود معیشت بهرهبرداران را هموار میکند.
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