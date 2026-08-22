به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح شنبه در نشست با معاونان فرمانداران استان بوشهر اظهار کرد: اجرای دقیق و اثربخش مأموریتهای ابلاغی، نیازمند شناخت واقعبینانه مسائل هر شهرستان، ارتباط مستمر با مردم و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و گروههای محلی است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی و تأکیدات رئیسجمهور در توجه به مسائل اجتماعی و تقویت مشارکت مردم، گفت: رویکرد محلهمحوری، بستری مؤثر برای استفاده از ظرفیتهای مردم، نخبگان محلی، تشکلها و دستگاههای اجرایی در شناسایی، اولویتبندی و حل مسائل هر محله است.
وی تصریح کرد: تحقق اهداف محلهمحوری، نیازمند همافزایی همه ارکان اجرایی در شهرستانها، گفتوگوی مستمر با مردم، حضور میدانی مدیران و پیگیری مستمر مسائل است تا تصمیمها و برنامهها متناسب با نیازها و اولویتهای واقعی محلات شکل گیرد.
اکبری با تأکید بر ضرورت استمرار رویکرد محلهمحور، خاطرنشان کرد: حل پایدار مسائل اجتماعی از مسیر جلب مشارکت مردم، شناسایی دقیق آسیبها، فعالسازی ظرفیتهای محلی و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای مسئول امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ضمن قدردانی از تلاشها و پیگیریهای معاونان فرمانداران در اجرای برنامههای ابلاغی، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، پاسخگویی مناسب و انتقال بهموقع مسائل، نیازها و ظرفیتهای شهرستانها تأکید کرد.
این نشست در فضایی صمیمانه و کارشناسی برگزار شد و حاضران ضمن طرح دیدگاهها و مسائل شهرستانی، راهکارهای لازم برای تسهیل اجرای برنامهها، رفع ابهامات اجرایی و تقویت هماهنگیهای بینبخشی را بررسی کردند.
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