به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح شنبه در نشست با معاونان فرمانداران استان بوشهر اظهار کرد: اجرای دقیق و اثربخش مأموریت‌های ابلاغی، نیازمند شناخت واقع‌بینانه مسائل هر شهرستان، ارتباط مستمر با مردم و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و گروه‌های محلی است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی و تأکیدات رئیس‌جمهور در توجه به مسائل اجتماعی و تقویت مشارکت مردم، گفت: رویکرد محله‌محوری، بستری مؤثر برای استفاده از ظرفیت‌های مردم، نخبگان محلی، تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شناسایی، اولویت‌بندی و حل مسائل هر محله است.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف محله‌محوری، نیازمند هم‌افزایی همه ارکان اجرایی در شهرستان‌ها، گفت‌وگوی مستمر با مردم، حضور میدانی مدیران و پیگیری مستمر مسائل است تا تصمیم‌ها و برنامه‌ها متناسب با نیازها و اولویت‌های واقعی محلات شکل گیرد.

اکبری با تأکید بر ضرورت استمرار رویکرد محله‌محور، خاطرنشان کرد: حل پایدار مسائل اجتماعی از مسیر جلب مشارکت مردم، شناسایی دقیق آسیب‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های معاونان فرمانداران در اجرای برنامه‌های ابلاغی، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، پاسخ‌گویی مناسب و انتقال به‌موقع مسائل، نیازها و ظرفیت‌های شهرستان‌ها تأکید کرد.

این نشست در فضایی صمیمانه و کارشناسی برگزار شد و حاضران ضمن طرح دیدگاه‌ها و مسائل شهرستانی، راهکارهای لازم برای تسهیل اجرای برنامه‌ها، رفع ابهامات اجرایی و تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی را بررسی کردند.