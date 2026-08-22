انتشار گزارشی درباره ناو لینکلن موجب اخراج مدیران یک نشریه آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز، پنتاگون ناشر و سردبیر «استارز اند استرایپس»، نشریه خبری ارتش آمریکا را که بر سر گزارش‌های خبری خود با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح درگیر شده بود، برکنار کرد.

مکس لدرر، ناشر و اریک اسلاوین، سردبیر این نشریه، اخطارهای خاتمه همکاری دریافت کرده‌اند. دلیل اعلام‌شده برای اخراج آنها «نافرمانی» عنوان شده و به آنها پنج روز فرصت داده شده است تا نسبت به برکناری خود اعتراض کنند.

اسلاوین بعداً به آسوشیتدپرس گفت که دلیل اخراجش به اتهام نافرمانی این بوده که در مصاحبه‌ای با سی‌بی‌اس اظهار کرده بود سانسور احتمالی اخبار برای نیروهای نظامی، خط قرمز ما خواهد بود.

او همچنین گفت همچنان بر این اصل پایبند است که استارز اند استرایپس باید استقلال خود را حفظ کند.

در همین حال، لارا کورته، خبرنگار این نشریه، در شبکه ایکس نوشت که او نیز به اتهام نافرمانی اخراج شده است؛ زیرا پیش‌تر به سی‌بی‌اس گفته بود فعالیتش برای «استارز اند استرایپس» به این معنا نیست که برای «پنتاگون... هیچ دولتی... [یا] هیچ سیاستمداری» کار می‌کند.

کورته همچنین نوشت: «این برای این نهاد و اعضای نیروهای مسلح که سوگند خورده‌اند از قانون اساسی دفاع کنند و شایسته برخورداری از حق داشتن مطبوعات آزاد و مستقل هستند، مایه تأسف است.»

اخراج لدرر، اسلاوین و کورته چند روز پس از آن صورت گرفت که این نشریه درباره شرایط خدمه ناو هواپیمابر «یو اس اس آبراهام لینکلن» گزارش داد؛ شرایطی که موجب نگرانی کارشناسان امور سلامت نظامیان و کهنه‌سربازان شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که مقام‌های پنتاگون پیش از بازنشستگی برنامه‌ریزی‌شده لدرر در ماه سپتامبر، درباره اخراج او گفت‌وگو کرده بودند. او ۱۹ سال به‌عنوان ناشر این روزنامه نظامی خدمت کرده است.

گزارش این نشریه درباره ناو «لینکلن» که پس از یک مأموریت طولانی در منطقه غرب آسیا در چارچوب جنگ علیه ایران، عازم بندر سن‌دیگو است، در ۱۲ اوت منتشر شد؛ همان روزی که روزنامه «نیوی تایمز» نیز گزارشی مشابه منتشر کرد.

دونالد ترامپ پس از آن، تا حدی نگرانی‌ها درباره شرایط موجود در ناو «لینکلن» را رد کرد و گفت مأموریت خدمه این ناو «حتی به اندازه کافی طولانی نبوده است.»

پنتاگون تحت رهبری ترامپ با رسانه‌هایی که اخبار آن را پوشش می‌دهند وارد جنگ شده، دسترسی خبرنگاران را محدود کرده و از آنها خواسته است به دنبال منابع محرمانه نباشند. این وضعیت باعث شد خبرنگاران به جای پذیرش این خواسته‌ها، کارت‌های دسترسی خود را تحویل دهند و زمینه برای ورود گسترده‌تر رسانه‌های راست‌گرا به پنتاگون فراهم شود.