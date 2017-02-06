وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: در ایران اقلیت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی و ضیافت شام با پیروان ادیان الهی، ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و ابلاغ سلام حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری به پیروان ادیان الهی، افزود: کلام ما تاکید بر وحدت، برادری، یک رنگی، انسجام، همدلی و همدردی میان همگان است.

عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: ایران حضور اقوام و ادیان توحیدی را در کشور به مثابه رنگین کمان در آسمان می‌داند که مردمان این ادیان و اقوام رنگ‌های زیبای آن هستند که از طیف‌های مختلف تشکیل شده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه تمایلی به اعلام کلمه اقلیت نداریم، یادآور شد: در همایش سال گذشته از همه اندیشمندان و صاحبنظران خواستم تا کلمه مناسب را جایگزین اقلیت کنند.

صالحی امیری تصریح کرد: هر ایرانی عضوی از این کشور است و در این کشور تبعیض وجود ندارد. ایرانی بودن خود ارزش است و لذا وجه اشتراک همه ما انسانیت، عقلانیت، فضیلت و معرفت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به زندگی اقوام مختلف در ایران اشاره کرد و گفت: اقوام ایرانی اعم از کرد، ترک، بلوچ، مازنی، گیلک، لر و بختیاری جزو لاینفک این سرزمین هستند. همه اقوام ایرانی با همدلی، همزبانی، همیاری، وحدت کنار هم زندگی می‌کنند.

وی افزود: کردها سه هزارسال از تاریخ ایران را به خود اختصاص داده‌اند، آذری‌ها بیش از سه هزار سال در این کشور زیست کرده‌اند، اعراب قبل از اسلام در این سرزمین بوده‌اند و ترکمن‌ها جزو لاینفک این مرزو بوم هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: تاریخ، درد، دغدغه، اسطوره‌ها، باور وارزش‌های مشترک داریم که همه اینها ذیل یک مفهوم بزرگ تر شکل می‌گیرد که آن انسان بودن است.

عضو کابینه دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود به نگارش برنامه دولت حجت الاسلام حسن روحانی در سال ٩٢ به اتفاق حجت الاسلام یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد و گفت: در آن برنامه به مطالب مهمی اشاره کردیم که همگان می‌توانند مراجعه و مطالعه کنند. در این برنامه به چهار مطلب مهم اشاره شد که می‌توان به عدالت منزلتی، عدالت در دسترس، دسترسی به قدرت و توزیع عادلانه اشاره کرد.

صالحی امیری ادامه داد: عدالت منزلتی به معنای این است که همه اقوام و ادیان الهی از منزلت یکسان برخوردار و تبعیض ضد اسلام است. عدالت در دسترس یعنی اینکه همگان به منابع اقتصادی و معیشتی دسترسی داشته باشند و هرگونه تبعیض در دسترسی ایرانیان به ثروت وجود ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دسترسی به قدرت و توزیع عادلانه قدرت به عنوان دیگر مطالب این برنامه نوشته شده، یاد کرد و به زندگی چند ساله خود در کنار هموطنان ارامنه در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها من درس‌های فراوانی از آنها آموختم؛ هیچگاه آنها اعتراض نمی‌کردند و همواره با لبخند و مهربانی پذیرای ما بودند.

وی در ادامه گفت: با اتکا و دسترسی به فرهنگ می‌توان انسجام داشت و با تفرقه مبارزه کرد.

صالحی امیری از سازگاری به عنوان دومین موضوع اتکای به فرهنگ نام برد و یاد آورشد: انسان‌های فرهیخته و بافرهنگ سازگارند و لذا زندگی پیروان ادیان الهی در کنار هم درایران همین عامل سازگاری است.

وی تصریح کرد: امروز سوریه، لیبی، عراق، یمن و... در آتش درگیری و جنگ می‌سوزند اما ایران امن‌ترین سرزمین در منطقه است که علت آن وجود انسان‌های فرهیخته است. امروز جمهوری اسلامی ایران بیشترین امنیت و وحدت را در منطقه دارد.

صالحی امیری از هویت مداری به عنوان دیگر ویژگی جامعه فرهنگی یاد کرد و گفت: ایرانی بودن، تاریخ، زبان و اسطوره‌های مشترک ما را به هم پیوند داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از انسجام، سازگاری، همدلی، هویت مداری به عنوان چهارمیوه شیرین فرهنگ یاد کرد و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ دیرینه این مرز و بوم خطاب به حاضران گفت: ما و شما می‌دانیم که تاریخ ایران آنچنان گسترده است که از جغرافیای خود خارج شده و ریشه‌های آن در جهان گسترده شده است.

صالحی امیری به سفرهای خود در گذشته به کشورهای مختلف و بازدید از کتابخانه‌ها و موزه‌ها اشاره کرد و افزود: در اقصی نقاط دنیا حتی در دورترین نقاط آثار ایرانی و زبان فارسی در جغرافیای جهان دیده می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: این مهم بیانگرآن است که عمق ریشه‌های فرهنگی ایران اسلامی در جای جای جهان کشیده شده است.