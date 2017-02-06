عملیات اجرایی فاز۲ پالایشگاه آبادان رسما آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه «طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان» که به عنوان فاز دو شناخته می شود از مهمترین پروژه ها در استان خوزستان است و ظهر امروز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی به طور رسمی عملیات اجرایی آن آغاز شد.

پس از به ثمر رسیدم برجام و لغو تحریمها علیه ایران و گشایش ال.سی برای این پروژه، عملیات اجرایی طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان با مشارکت یک شرکت مقتدر چینی وارد مرحله اجرا شد.

طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان (فاز دو) در قالب کنسرسیوم ایران و چینی با مشارکت ۵۰ درصدی ایران و ۵۰ درصدی شرکت چینی و حجم سرمایه گذاری سه میلیارد دلار به انجام می رسد.

فرماندار آبادان نیز در گفتگو با خبرنگار با اشاره به آغاز تجهیز کارگاه در این خصوص گفت: برای اجرای این طرح حدود هشت تا ۱۲ هزار نیروی کار در طول مدت حدود ۶ ساله اجرای طرح و به تناسب اجرای فازها و مراحل مختلف کار اعم از مرحله طرح مطالعاتی، تجهیزکارگاه و ورود ادوات مورد نیاز و اجرای عملیات جذب می شوند.

عزیز الله شهبازی اظهار کرد: کاهش آلودگی محیط زیست، به روز بودن تجهیزات و دستگاه ها، افزایش فرآوری هایی که از قبل نفت ایجاد می شود و جذب نیروی انسانی برای چندین سال که با فراگیری آموزشهای لازم تخصص های لازم را نیز فرا می گیرند.

شهبازی تصریح کرد: جذب نیرو در این طرح تنها مختص مردم شهرستان آبادان (شامل آبادان، اروندکنار و چوئبده با سه هزار و ۶۷۴ کیلومترمربع وسعت) است و لاغیر، مگر آنکه تحت هیچ امکانی تخصص مورد نیاز در شهرستان وجود نداشته باشد.

وی یادآور شد: از آنجایی که کار مربوط به دولت است به همین دلیل فرماندار شخصا بر نحوه انجام این کار نظارت دارد. البته دستگاه های نظارتی هم می توانند وظایف نظارتی خود را به انجام برسانند.

فرماندار آبادان با تاکید دوباره بر اینکه جذب نیرو تنها برای مردم شهرستان آبادان است، گفت: پذیرش نیروی کار از شهرهای همسایه در اجرای فاز دو پالایشگاه آبادان نیز انجام نمی شود.

شهبازی افزود: تامین اجتماعی نیز کسی را بیمه نمی کند مگر آنکه از سوی اداره کار آبادانی بودن آن فرد را تائید کند که این کار نیز از طریق ابزارهای موجود قابل پیگیری و تائید است، ضمن آنکه امضای معاون سیاسی فرمانداری نیز بایستی پای برگه معرفی به عنوان تائید باشد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس و یا نمایندگان آنان در این پروسه همراهی دارند، اظهار کرد: در موضوع به کارگیری نیرو در فاز دو پالایشگاه به هیچ وجه نیروهای معرفی شده از سوی مسئولان مختلف دستگاههای اجرایی و یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پذیرفته نمی شود.