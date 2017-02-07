کسانی که زبان اوباما را می فهمیدند زبان ترامپ را متوجه نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در حاشیه همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی اظهار داشت: به آقای ترامپ توصیه می کنیم که با عقلای آمریکا مشورت کند و تاریخ درگیری های این کشور با ایران را مطالعه کند.

وی با بیان اینکه ترامپ نباید بی گدار به آب بزند افزود: برداشت ما این است که آل سعود و رژیم صهیونیستی دارند زیر پای ترامپ پوست خربزه می اندازند تا وی را وارد درگیری و چالش کنند.

رضایی ادامه داد: ترامپ از یک سو می خواهد مشکلات اقتصاد آمریکا را حل کند و از سوی دیگر میلیاردها دلار در کشورهای عربی خلیج فارس وجود دارد، وی هم با این زبان بازی ها در پی فروش سلاح و غارت منابع منطقه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بهترین واکنش مسئولان ما در برابر تهدیدات آمریکایی ها چه می تواند باشد گفت: سیاست ما همیشه ابتدا توصیه بوده اما بعدا برای اینکه جنگی پیش نیاید، نصیحت می کنیم اما اگر آنها بخواهند وارد تهدید شوند، دفاع جانانه ای کرده و آن ها را پشیمان می کنیم.

رضایی افزود: تهدیدهای ترامپ را جدی نمی دانیم البته وی با اوباما تفاوت دارد. کسانی که زبان اوباما را می فهمیدند، ممکن است زبان ترامپ را نفهمند اما ما متوجه هستیم که ترامپ استعداد این را دارد که بتوانند وی را به سمت جنگ بکشانند. امیدواریم این اتفاق برای منطقه نیفتد و منطقه را ناامن نکند و همچنان صلح و آرامش در منطقه باشد.

وی درباره بحران سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی از ابتدای مساله سوریه در پی راه حل های سیاسی بوده و هر نوع راه نظامی را محکوم و به ملت سوریه در دفاع از خودش کمک کرده است.

رضایی با بیان اینکه مساله سوریه از طریق جنگ و درگیری پیش نمی رود، تصریح کرد: مساله سوریه از طریق دیپلماسی و گفتگو می تواند پیشرفت داشته باشد و پیشرفت های خوبی میان ما،روسیه و ترکیه به وجود آمده است.

وی افزود: امیدواریم همان طور که در مقاومت مساله سوریه به نتیجه رسید با دیپلماسی انقلابی هم ملت سوریه آرامش بیشتری پیدا کنند.