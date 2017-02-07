اداره امور عشایری سرخه افتتاح شد/ استان سمنان ۱۴هزار عشایر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسینی پیش از ظهر سه شنبه همزمان با هشتمین روز از دهه فجر در خلال آئین افتتاح اداره امور عشایر سرخه با بیان اینکه جامعه عشایری کشور از جمله نیروهای محرکه در چرخه اقتصاد ملی هستند، ابراز داشت: استقرار بیش از پنج درصد جمعیت عشایر استان سمنان در سرخه باعث شد تا ایجاد اداره عشایری این شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

وی از وجود ۱۶۳ خانوار عشایری با ۷۱۳ نفر جمعیت در سرخه خبر داد و گفت: این خانوارها دارای ۴۶ هزار و ۱۳۱ راس دام هستند که ۴‌.۳ درصد از تعداد دام عشایر استان را دربر می گیرد.

مدیرکل امور عشایر استان سمنان با اشاره به رتبه و تراز بسیار شاخص درصد سواد در سرخه، افزود: عشایر شهرستان با ۸۰ درصد سواد یکی از شهرستان های باسواد استان در این حوزه محسوب می شوند.

فرماندار سرخه نیز در این مراسم با بیان اینکه این شهرستان با دارا بودن مراتع وسیع و وجود روستاهای متعدد یکی از مناطق عشایری فعال در سطح استان سمنان به شمار می رود، ابراز داشت: سرانه دام هر خانوار از عشایر در کشور۱۱۳ راس است که سرخه با سرانه ۲۸۳ راس دام برای هر خانوار بالاتر از نرم کشور قرار داشته که این مهم نیازمند توجه و تقویت عشایر این شهرستان است.

علی محمد مویدی زاده با بیان اینکه عشایر سرخه همواره در تمامی برهه های حساس پشتیبان نظام بوده اند، تصریح کرد: سوخت رسانی، تامین آب شرب، مرمت و بازسازی راه های عشایری، تامین علوفه و مایحتاج عشایر، آب رسانی در مسیر کوچ، اعطای تسهیلات در راستای رونق زنجیره تولید فراورده های دامی عشایر بخشی از خدمات و اقدامات اداره امور عشایر سرخه خواهد بود.