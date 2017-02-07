منصوریان در هر شرایطی به کارش ادامه خواهد داد

سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم فوتبال استقلال برای دیدار برابر السد قطر گفت: خوشبختانه با نتایجی که تیم به دست آورده به آمادگی کامل رسیده و امیدواریم امروز در مقابل السد پیروز میدان خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد: روز گذشته می خواستم به اردوی استقلال بروم، اما به دنبال این بودم که پاداش معوقه بازیکنان را فراهم کرده و به آنان پرداخت کنم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه گفت: خوشبختانه پاداش های معوقه بازیکنان امروز در اردو پرداخت شد تا بازیکنان با روحیه بهتر به مصاف السد بروند.

افتخاری در پاسخ به این پرسش که اگر آبی پوشان امروز برابر السد شکست بخورند، خللی در کار منصوریان ایجاد خواهد شد و آیا او برکنار می شود؟ گفت: استقلال این روزها در اوج آمادگی است و مطمئن باشید حتی اگر مقابل السد هم شکست بخورید این سرمربی با قدرت به کارش ادامه خواهد داد.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا برای دربی هم برنامه ریزی کرده اید؟ گفت: ما برنامه های خاصی برای این دیدار داریم، اما در حال حاضر تمام فکر و ذکرمان پیروزی برابر السد است.