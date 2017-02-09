استقلال و پرسپولیس به دنبال پیروزی باشند/ السد متکی به ژاوی بود

محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص پیروزی آبی پوشان برابر السد قطر گفت: بازی خوبی را از استقلال شاهد بودیم، آنها در نیمه اول عالی بودند و حتی به گل هم رسیدند که داور این گل را قبول نکرد، اما این باعث نشد که تیم از لحاظ روحی افت کند و در ادامه هم جوانان استقلال با دوندگی بی‌امانی که از خود نشان دادند اجازه خودنمایی به بازیکنان السد را ندادند و توانستند با ارائه یک بازی خوب، بازی را با پیروزی به پایان برسانند.

وی در خصوص السد قطر گفت: این تیم متکی به ژاوی بود و تمام پاس‌های بازیکنان به این بازیکن سابق بارسلونا ختم می‌شد و او بود که حمله‌های السد را طراحی می‌کرد، اما با پرسی که بازیکنان استقلال انجام دادند تا حدودی ژاوی را هم از بازی خارج کردند، اگر چه صحنه‌هایی از این بازیکن دیدیم که نشان می‌داد که بی‌دلیل نبوده که سالها در بارسلونا بازی می کرده است.

مدافع پیشین استقلال تصریح کرد: آبی پوشان باید برنامه ریزی دقیقی برای ادامه لیگ قهرمانان داشته باشند زیرا بازیها گروهی انجام خواهد شد و رفت و برگشت است و کار برای استقلال در خانه حریف سخت خواهد شد، بنابراین کادر فنی و مسئولین استقلال باید شرایطی را فراهم کنند که این تیم بتواند در ادامه راه هم موفق باشد.

وی در خصوص دیدار روز یکشنبه استقلال برابر پرسپولیس تهران گفت: شرایط این بازی با تمامی دیدارها فرق می کند و هیچ ارتباطی به پیروزی برابر السد ندارد. اگرچه استفاده از یک ترکیب ثابت در هفته‌های اخیر باعث شده استقلال به سه پیروزی پی در پی در لیگ برتر و یک برد در لیگ قهرمانان دست پیدا کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم روز یکشنبه شاهد یک بازی خوب و به دور از حاشیه باشیم و دو تیم تنها به دنبال پیروزی باشند، زیرا هر دو از بازیکنان جوان استفاده می کنند و این می‌تواند رقابت این دو تیم را جذاب تر از گذشته کند.