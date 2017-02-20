  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۲۲

حاجی در گفتگو با مهر:

ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالیون نیاز به میدان داری کسی ندارد

ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالیون نیاز به میدان داری کسی ندارد

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت: نیازی نیست تا فردی، میدان دار ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالیون باشد.

مرتضی حاجی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از درگذشت آیت الله هاشمی چه کسی می تواند نقش پدر معنوی ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالیون را به عهده بگیرد اظهار داشت: فکر نمی کنم نیاز باشد فردی نقش پدری را به عهده بگیرد. ارتباط با اعتدالیون ایجاد شده و قابل ادامه دادن است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا حسن روحانی می تواند نقش آیت الله هاشمی را ایفا کند گفت: نیازی به میدان داری فردی نیست. اگر آقای روحانی هم زحمت بکشد و کمکی کند، موثر است اما چنین نیست که مسائل موکول به این شود که وی تصمیم بگیرد.

کد مطلب 3901481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها