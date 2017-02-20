ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالیون نیاز به میدان داری کسی ندارد

مرتضی حاجی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از درگذشت آیت الله هاشمی چه کسی می تواند نقش پدر معنوی ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالیون را به عهده بگیرد اظهار داشت: فکر نمی کنم نیاز باشد فردی نقش پدری را به عهده بگیرد. ارتباط با اعتدالیون ایجاد شده و قابل ادامه دادن است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا حسن روحانی می تواند نقش آیت الله هاشمی را ایفا کند گفت: نیازی به میدان داری فردی نیست. اگر آقای روحانی هم زحمت بکشد و کمکی کند، موثر است اما چنین نیست که مسائل موکول به این شود که وی تصمیم بگیرد.