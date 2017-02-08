گسترش فولاد بدون حاشیه به کارش ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد تبریز با سایپا در جمع خبرنگاران تبریزی اظهار داشت: بازی سختی فردا داریم و باید تبریز را دست پر ترک کنیم. برای این بازی آماده هستیم.

وی با بیان اینکه تیم تبریزی گسترش فولاد امکانات خوبی دارد، ادامه داد: این تیم کادرفنی خوبی دارد و فردا نیز بازی خوبی امیدوارم برگزار شود.

فرکی با اشاره به اینکه باید همه کمک کنیم بازی خوبی برگزار شود، ابراز داشت: امیدوارم بازی بدون حاشیه باشد و داور بازی نیز اشتباهی نداشته باشد، نتیجه هم هرچه شود ما تسلیم هستیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با تاکید بر اینکه تیم تبریزی را به خوبی آنالیز کرده و می شناسد، افزود: هر کدام از بازیکنان وظایفی دارند که باید به خوبی آنها را انجام دهند.

فرکی با اشاره به اینکه هیچ حریفی در دور رفت مقابل ما مثل گسترش خوب عمل نکرد، ادامه داد: فردا نیز بازی خودمان را انجام خواهیم داد چراکه تمرینات خوبی کرده ایم.

وی با بیان اینکه تیم سایپا می خواهد نتایج خوبی بگیرد و جزو سه تیم اول نیم فصل دوم باشد، ادامه داد: برای اینکه بی هدف و بی انگیزه تمرین نکنیم این هدف را در نظر گرفته ایم، امیدوارم بتوانیم در پایان فصل رتبه تک رقمی داشته باشیم.