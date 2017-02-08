به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شفیعی که به علت محرومیت خداداد عزیزی، عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با صبای قم شرکت کرده بود، بازی صبای قم و سیاه جامگان را حساس دانست و اظهار کرد: در دور برگشت، تیم صبای قم میزبان است و کار ما سخت خواهد بود، با این حال تمرینات خوبی داشتیم.

وی افزود: با شناختی که نسبت به آقای مرفاوی و بازیکنان صبای قم داریم به دنبال کسب نتیجه هستیم و تمام تلاش خود را برای کسب پیروزی خواهیم کرد.

شفیعی گفت: وضع جدول به صورتی است که تمام بازی‌های بعد از صبای قم برای ما سخت خواهد بود، بنابراین فردا به دنبال کسب 3 امتیاز بازی هستیم.

مربی تیم سیاه جامگان با بیان این که تیم صبای قم یارگیری بهتری در نیم‌فصل نسبت به سیاه جامگان داشت، نقطه قوت تیم سیاه جامگان را حضور بازیکنانی همچون عزیزی و هاشمی‌نسب دانست که می‌توانند با تدابیر خود به تیم کمک کنند.

وی بی‌رغبتی مردم مشهد برای حضور در ورزشگاه ثامن، دوری استادیوم از شهر، پخش زنده مسابقه، سردی هوا و نتایج ضعیف را از جمله دلایل حضورنیافتن مردم در ورزشگاه دانست.

به گفته شفیعی، دو هفته قبل در دربی مشهد حتی هزار نفر به ورزشگاه ثامن نرفته بودند، چون مردم مشهد رغبتی برای دیدن مسابقات ندارند.

وی با بیان اینکه مسئولان خراسان به تیم سیاه جامگان کمک نمی‌کنند، گفت: بازیکنان سیاه جامگان با عشق به آقای عزیزی در این تیم بازی می‌کنند.

شفیعی وضعیت مالی تیم سیاه جامگان را بحرانی توصیف کرد و افزود: چون تیم ما شخصی است و حمایت هم نمی‌شود این اتفاق‌ها می‌افتد.

وی در مورد محرومیت خداداد عزیزی نیز گفت: بازی با سایپا، فولاد و گسترش فولاد داوری‌ها علیه سیاه جامگان بود، به همین دلیل آقای عزیزی اعتراض می‌کرد و اخراج شد.

شفیعی افزود: کجای فوتبال داور پنالتی را بر می‌گرداند که در دیدار ما و فولاد این طور شد؟ داور فهمید تصمیم اشتباه گرفته، به همین دلیل آقای عزیزی اخراج شد.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و سیاه جامگان مشهد عصر فردا پنج‌شنبه در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.