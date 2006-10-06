۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸

مركز اسلامي جديدي در مسكو ايجاد مي شود

شيخ راوي عين الدين رييس شوراي مفتيان روسيه اعلام كرد كه وزارت امور خارجه روسيه به ايجاد مركز اعتدال اسلامي مقتدري در روسيه تمايل دارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نووستي، شيخ راوي عين الدين همچنين اعلام كرد: در اين مركز نه تنها عالمان ديني بلكه دانشمندان انستيتوهاي غير مذهبي مانند پروفسور" ويتالي نااومكين" نماينده روسيه در گروه عالي "ائتلاف تمدنها" و "لئونيد سوكياينين" كارشناس شريعت و ديگران حضور خواهند داشت.

وي گفت: ما با شركاي خويش در جهان اسلام به توافق رسيديم كه در اين مركز شورايي با شركت عالمان فرزانه از دانشگاه "الازهر" و ديگر دانشگاههاي اسلامي تشكيل شود. بنياد گرايي و افراط گرايي جايي در اسلام ندارند. اساس آنها كاملاً غيرمعنوي و خاكي است.  آنها به دنبال اهداف سياسي و يا اقتصادي هستند و از قرآن و سنت پيامبر(ص) دستور نمي گيرند.

شيخ عين الدين افزود: افراط گرايان از مذهب، نشانه هاي مذهبي و جمله پردازي فقط براي تبليغات اهداف اصلي خود استفاده مي كنند. ايده بنيادگرايي و افراط گرايي به دنبال مقابله با اصول ميانه رويي، اعتدال در عمل و رفتار و  توان يافتن تراز و سكون است. به همين جهت مركز اعتدال اسلامي ايجاد خواهد شد.  

 

کد مطلب 390186

