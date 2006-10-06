مركز اسلامي جديدي در مسكو ايجاد مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نووستي، شيخ راوي عين الدين همچنين اعلام كرد: در اين مركز نه تنها عالمان ديني بلكه دانشمندان انستيتوهاي غير مذهبي مانند پروفسور" ويتالي نااومكين" نماينده روسيه در گروه عالي "ائتلاف تمدنها" و "لئونيد سوكياينين" كارشناس شريعت و ديگران حضور خواهند داشت.

وي گفت: ما با شركاي خويش در جهان اسلام به توافق رسيديم كه در اين مركز شورايي با شركت عالمان فرزانه از دانشگاه "الازهر" و ديگر دانشگاههاي اسلامي تشكيل شود. بنياد گرايي و افراط گرايي جايي در اسلام ندارند. اساس آنها كاملاً غيرمعنوي و خاكي است. آنها به دنبال اهداف سياسي و يا اقتصادي هستند و از قرآن و سنت پيامبر(ص) دستور نمي گيرند.

شيخ عين الدين افزود: افراط گرايان از مذهب، نشانه هاي مذهبي و جمله پردازي فقط براي تبليغات اهداف اصلي خود استفاده مي كنند. ايده بنيادگرايي و افراط گرايي به دنبال مقابله با اصول ميانه رويي، اعتدال در عمل و رفتار و توان يافتن تراز و سكون است. به همين جهت مركز اعتدال اسلامي ايجاد خواهد شد.