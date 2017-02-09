وحدت جامعه اسلامی، زمینه گسترش پیام عدل و اصلاح را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی که در هند به سر می‌برد در نشست جمعی از فرهیختگان و اصحاب رسانه شهر بمبئی، با اشاره به فرا رسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی یک حادثه عظیم و فراگیری است که همچنان در فعالیت و ادامه تغییر و دگرگونی در همه ابعاد زندگی انسان ها است.

وی افزود: تبلیغات رسانه‌ای ابرقدرت‌ها و محاصره فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران باعث شده که محققان و روشنفکران در سراسر جهان نتوانند به حقیقت این انقلاب و دگرگونی‌های بنیادی و ریشه‌ایی که انقلاب اسلامی در جامعه ایران و منطقه ایجاد کرده است، بپردازند.

آیت الله اراکی با بیان اینکه شعار انقلاب سه واژه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: دو واژه اول یعنی استقلال و آزادی زمینه‌ساز واژه سوم یعنی جمهوری اسلامی می باشند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب افزود: استقلال بدین معنی است که ملت ایران یا هر ملتی بتواند با تکیه بر امکانات درونی خود و بدون سلطه بیگانگان راه پیشرفت و ترقی را طی کند. آزادی نیز به این معناست که موانع، قید و بندها و زنجیر هایی که مانع پیشرفت جامعه است از دست و پای جامعه باز شود و جامعه راه خود را به سرعت به سوی ترقی باز کند.

آیت الله اراکی اظهار داشت: شعار سوم انقلاب، جمهوری اسلامی است که این شعار از دو بخش جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است؛ جمهوریت تأمین کننده اقتدار است و اسلامیت تأمین‌کننده مشروعیت نظام.

وی افزود: در نتیجه جمهوریت، نظام اسلامی به چنان قدرتی دست یافت که توانست در برابر همه ابرقدرت‌ها ایستادگی کند.

آیت الله اراکی افزود: ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید "چون جمهوری اسلامی ایران با ما همراه نیست لذا با آن دشمن هستیم"، ما در جواب می گوییم ما با ترامپ و هر نظام ستمگر دیگری همراه نخواهیم بود، آقای ترامپ بداند اگر همراه او و ابرقدرت‌ها همپیمان او بودیم، انقلاب نمی‌کردیم؛ ما انقلاب کردیم که نه تنها همراه آمریکا نباشیم بلکه در برابر استکبار آمریکا و ظلم و ستم بایستیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که ملت ایران یکی از قدرت‌های جهان به شمار می رود و در تمام تصمیم گیری‌های جهانی همواره موضع ایران مد نظر قرار می‌گیرد.

آیت الله اراکی در ادامه اظهار داشت: یکی از وظایفی که اسلامیت نظام بر دوش جمهوری اسلامی گذاشته ایجاد وحدت اسلامی است و این وحدت قطعا در ایجاد اتحاد جامعه بشری می تواند اثر گذار باشد.

وی افزود: اینکه می گوییم وحدت اسلامی به این دلیل است که جامعه اسلامی از لحاظ هویت و روح و جان یکی است و همه مسلمین فرزندان یک پدرند و آن پدر وجود نبی مکرم اسلام است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه اسلام دو پیام عدل و اصلاح را برای بشریت دارد، اظهار داشت: وحدت جامعه اسلامی زمینه گسترش پیام عدل و اصلاح در سراسر جامعه بشری را فراهم می کند.

در ادامه این نشست حاضرین سوالاتی پیرامون وحدت امت اسلامی و جایگاه نظام جمهوری اسلامی مطرح کردند که آیت الله اراکی به این سوالات پاسخ دادند.