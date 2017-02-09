ای کاش ما را به این مهمانی دعوت نمی کردند/ از عواملم عذر می خواهم

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری اسکویی کارگردان انیمیشن «رهایی از بهشت» به عنوان تنها اثر انیمیشنی حاضر در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در یادداشتی اعتراض خود را نسبت به رفتاری که با این اثر در جشنواره شده است، اعلام کرد.

متن یادداشت بدین شرح است: «معذرت می‌خواهم از همه هنرمندانی که چهار سال بی ادعا برای تولید یک اثر انیمیشن آبرومند در کنار من زحمت کشیدند. معذرت خواهی می کنم که شما را در میهمانی ای همراه کردم که میزبانان آن هیچ شناختی از میهمانشان نداشتند.

معذرت می خواهم از دوستانی که امروز اسمشان زینت بخش تیتراژ فیلم های مطرح هالیوود می باشد و صرفا برای کمک به خلق فیلمی بی ادعا برای کشور خودشان چندی را کنار من بودند.

معذرت می خواهم از بیش از یک سال زحمت محمدرضا علیقلی عزیز و آرش قاسمی عزیز.

معذرت می خواهم از همه شما که گفتید نمی فهمند اما من گوش نکردم.

معذرت خواهی می کنم از همه زحمت کشان حوزه انیمیشن و جلوه های ویژه بصری کشور.

اینجا ایران است و همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید! اینجا جایی است که بیش از شصت دقیقه موسیقی پر حجم یک فیلم دیده نمی شود اما موسیقی تیتراژ یک فیلم....

اینجا بیش از هفتاد دقیقه جلوه های ویژه بصری در یک فیلم دیده نمی شود اما ...

اینجا نمی دانند صدای یک فیلم سینمایی انیمیشن از هیچ ساخته می شود.

راستی اینجا شاید اصلا فیلم انیمیشن نگاه نمی کنند.

یعنی فیلم ما را دیده اند؟

قرار دادن این فیلم در آخرین سانس جشنواره شاید خیلی هم بی حکمت نیست...

و جواب یک سوال را اصلا نمی فهمم چرا این فیلم را در بخش مسابقه پذیرفتید؟

علی نوری اسکویی تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی رهایی از بهشت»